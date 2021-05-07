Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство

7 мая 2021 15:30 Юлия Туренко
Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство
Ведущий и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведущий и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво стал гражданином Украины.

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На днях в жизни Эктора Хименес-Браво случилось очень важное событие. После нескольких лет жизни в Украине известному ресторатору удалось получить украинское гражданство.

Для судьи кулинарного проекта канала СТБ «МастерШеф» честь стать официально частью страны, которую он очень любит. Хименес-Браво даже уже успел оформить все необходимые документы для получения украинского паспорта.

Собственно снимком с этим документов он поделился на своей странице в Инстаграм.

Тепер офіційно я українець. Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! - написал в комментариях под снимком Эктор. - Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі!

Ведущий и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo
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Родился и вырос Эктор Хименес-Браво в Колумбии. В возрасте 27 лет его пригласили стать шеф-поваром одного из самых роскошных отелей США. С сентября 2011 года кулинар участвует в целом ряде кулинарных проектов на украинском телевидении.

Напомним, 

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