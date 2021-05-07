Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство
Ведущий и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво стал гражданином Украины.
Для судьи кулинарного проекта канала СТБ «МастерШеф» честь стать официально частью страны, которую он очень любит. Хименес-Браво даже уже успел оформить все необходимые документы для получения украинского паспорта.
Собственно снимком с этим документов он поделился на своей странице в Инстаграм.
Тепер офіційно я українець. Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! - написал в комментариях под снимком Эктор. - Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі!
Напомним,