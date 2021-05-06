Кендалл Дженнер призналась, что страдает от ночных панических атак

6 мая 2021 13:20 Юлия Туренко
Кендалл Дженнер призналась, что страдает от ночных панических атак
Модель Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

Супермодель Кендалл Дженнер призналась, что иногда у нее проявляются психологические проблемы.

Читайте такжеНазвана причина смерти мужа Елизаветы II
Знаменитость рассказала, что страдает от панических атак. Об этом Кендалл Дженнер поведала в интервью журналу "Vogue Hong Kong", на обложке которого она появится в мае 2021.

Американская звезда подробно обо всем расскажет в программе "Open Minded", в беседе со специалистами о проблемах с психическим здоровьем. Однако Кендалл уже сейчас не скрывает того, что 2 года назад у нее впервые случились сильные панические атаки.

Я чувствовала испуг посреди сна, я буквально чувствовала учащенное сердцебиение. Я не могла дышать. Мне было очень плохо.

Обложка журнала Vogue Hong Kong май 2021 / instagram.com/kendalljenner

Супермодель настаивает на том, что о таких проблемах нужно говорить. Это поможет обществу осознать всю серьезность ситуации и понять, что же на самом деле в тот момент с ними происходит.

Люди, которые будут смотреть это, могут сказать: «О! Я чувствую то же самое! И теперь у меня есть название для этого».

Отметим, что ранее уже немало знаменитостей признавались, что также страдают от панических атак. Среди них Настя Каменских, Анастасия Приходько, Надя Дорофеева, Анна Снаткина, Жизель Бюндхен, Леди Гага и другие.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Модель Кендалл Дженнер новости болезни звезд паническая атака

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе
Новости

Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе
Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Новости

Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Джейсон Стэтхем: Я вытащил свой счастливый билет
Интервью

Джейсон Стэтхем: Я вытащил свой счастливый билетЭксклюзив
Сестричка: 9 мая канал Украина покажет премьеру военной драмы
Анонсы на ТВ

Сестричка: 9 мая канал Украина покажет премьеру военной драмы

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021

Летний снег: смотреть онлайн 1-4 серии от 04.05.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK