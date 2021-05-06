Кендалл Дженнер призналась, что страдает от ночных панических атак

Супермодель Кендалл Дженнер призналась, что иногда у нее проявляются психологические проблемы.

Знаменитость рассказала, что страдает от панических атак. Об этом Кендалл Дженнер поведала в интервью журналу "Vogue Hong Kong", на обложке которого она появится в мае 2021.

Американская звезда подробно обо всем расскажет в программе "Open Minded", в беседе со специалистами о проблемах с психическим здоровьем. Однако Кендалл уже сейчас не скрывает того, что 2 года назад у нее впервые случились сильные панические атаки.

Я чувствовала испуг посреди сна, я буквально чувствовала учащенное сердцебиение. Я не могла дышать. Мне было очень плохо.

Обложка журнала Vogue Hong Kong май 2021 / instagram.com/kendalljenner

Супермодель настаивает на том, что о таких проблемах нужно говорить. Это поможет обществу осознать всю серьезность ситуации и понять, что же на самом деле в тот момент с ними происходит.

Люди, которые будут смотреть это, могут сказать: «О! Я чувствую то же самое! И теперь у меня есть название для этого».

Отметим, что ранее уже немало знаменитостей признавались, что также страдают от панических атак. Среди них Настя Каменских, Анастасия Приходько, Надя Дорофеева, Анна Снаткина, Жизель Бюндхен, Леди Гага и другие.

Напомним,