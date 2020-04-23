Кендалл Дженнер оголила свое тело перед всеми подписчиками

23 апреля 2020 10:30 Антонина Старовойт
Кендалл Дженнер оголила свое тело перед всеми подписчиками
Кендалл Дженнер оголила свое тело перед всеми подписчиками
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Звездам, привыкшим к регулярным путешествиям, особенно тяжело дается самоизоляция.

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На днях популярная модель и инстаграм-блогерка Кендалл Дженнер поделилась своими фото в купальнике с последнего отдыха. На них девушка беззаботно нежится в океане вместе с младшей сестрой Кайли и ее дочкой - племянницей Сторми.
Инстаграм Кендалл Дженнер

"Хочу снова вернуться в те места", - так говорит Кендалл в подписи к фото.

В карусели фото звезда поместила как свои личные снимки в бикини, так и фотокарточки вместе с семьей. 

Инстаграм Кендалл Дженнер

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Подписчики Кендалл Дженнер отметили ее фигуру, сопровождая свой восторг следующими комментариями: "какая фигура", "что за красавица" и "вот бы мне туда". 

Сейчас звезда находится на карантине в Лос-Анджелесе. 

Ранее Кендалл Дженнер была известна как участница популярного шоу "Семейство Кардашьян". В 2008 году она стала приглашенной знаменитостью документального фильма «E! Правдивая голливудская история». Дженнер также принимала участие в телепроектах «Топ-модель по-американски», «Дом DVF» и Ridiculousness.

Напомним, 

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