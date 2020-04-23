Кендалл Дженнер оголила свое тело перед всеми подписчиками
Звездам, привыкшим к регулярным путешествиям, особенно тяжело дается самоизоляция.
"Хочу снова вернуться в те места", - так говорит Кендалл в подписи к фото.
В карусели фото звезда поместила как свои личные снимки в бикини, так и фотокарточки вместе с семьей.
Сейчас звезда находится на карантине в Лос-Анджелесе.
Ранее Кендалл Дженнер была известна как участница популярного шоу "Семейство Кардашьян". В 2008 году она стала приглашенной знаменитостью документального фильма «E! Правдивая голливудская история». Дженнер также принимала участие в телепроектах «Топ-модель по-американски», «Дом DVF» и Ridiculousness.
Напомним,