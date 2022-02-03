Ирина Федишин с сыном сорвались с бугельного подъемника

3 февраля 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ирина Федишин с сыном сорвались с бугельного подъемника
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин рассказала об экстремальном отдыхе с семьей в Карпатах.

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Свой 35-летний юбилей певица Ирина Федишин решила с родными в горах. Семья забронировала домик в самом лесу, среди дикой природы.

Однако из-за сильного снегопада добраться до места им не удалось. Дороги были настолько непроходимыми, что авто попросту застряло. Машину пришлось оставить в сугробе и идти пешком к домику.

instagram.com/irynafedyshyn

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На следующее утро Ирина с семьей решили отправиться на гору Тростян. На нее можно подняться с помощью бугельного подъемника.

В Инстаграм артистка рассказала, что данная трасса для нее оказалась очень экстремальной. Ведь во время спуска она с сыном Олегом не удержались на подъемнике и сорвались в сугроб.

Лыжи у них отстегнулись и спускаться вниз им пришлось пешком.

Взяла лыжи, села на этот бугль. И что вы думаете? Верно, мы с Юрчиком взлетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как нам отсюда выбраться. Снега по колено, идем через лес, чтобы как-нибудь отсюда спуститься. Это очень тяжело, – рассказала Федишин.

instagram.com/irynafedyshyn

После того, как Ирина спустила вниз, она провела мужу воспитательную беседу. Артистка призналась, что изначально была против того, чтобы дети поднимались на гору.

Дальше воспитательный час для Виталика. Не только от жены, но и от тещи. Я была очень злая, потому что была против того, чтобы дети поднимались на гору. Виталик не послушал, – возмутилась Ирина.

instagram.com/irynafedyshyn

Напомним,

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