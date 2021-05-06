Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе

6 мая 2021 12:10 Юлия Туренко
Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе
Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык
пресс-служба Нового канала

Победительница модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык рассказала, когда впервые взяла в руки средство контрацепции.

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Что такое секс, современные дети узнают рано. А вот победительница проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, Таня Брык узнала рано о… презервативах. 

Когда я была совсем маленькой, нашла презерватив. До этого я знала, что есть такие специальные квадратики для защиты, но никогда не трогала их. Я открыла упаковку, пощупала его, изучила… Но показать открытый презерватив родителям постеснялась, поэтому спрятала его в куртку, которую после этого не носила года три, - призналась Таня Брык. - У меня есть крестная сестра, все мои вещи кочевали к ней. И эта куртка тоже…

Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык / пресс-служба Нового канала
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Обнаружив неожиданный сюрприз в кармане куртки, кума мамы Тани тут же сообщила ей о находке.

Мама пришла и говорит: «Тут тетя Ира нашла открытый презерватив в кармане. Ты с детками за школой смотрела?» Говорю: «Мам, я щупала…» Мама сразу же спросила о моих ощущениях и попросила никогда больше не стесняться говорить с ней о таких вещах, - сказала победительница модельного реалити Нового канала. - Говорит: «Хочешь - щупай, нюхай, жуй, только не стесняйся, не прячь это никуда».

С тех пор Таня действительно не стесняется не только обсуждать секс с родителями, парнями и друзьями, но и давать откровенные интервью об интимных вещах. 

Напомним, 

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