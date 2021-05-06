Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык поделилась смешной историей о презервативе
Победительница модельного реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык рассказала, когда впервые взяла в руки средство контрацепции.
Когда я была совсем маленькой, нашла презерватив. До этого я знала, что есть такие специальные квадратики для защиты, но никогда не трогала их. Я открыла упаковку, пощупала его, изучила… Но показать открытый презерватив родителям постеснялась, поэтому спрятала его в куртку, которую после этого не носила года три, - призналась Таня Брык. - У меня есть крестная сестра, все мои вещи кочевали к ней. И эта куртка тоже…
Мама пришла и говорит: «Тут тетя Ира нашла открытый презерватив в кармане. Ты с детками за школой смотрела?» Говорю: «Мам, я щупала…» Мама сразу же спросила о моих ощущениях и попросила никогда больше не стесняться говорить с ней о таких вещах, - сказала победительница модельного реалити Нового канала. - Говорит: «Хочешь - щупай, нюхай, жуй, только не стесняйся, не прячь это никуда».
С тех пор Таня действительно не стесняется не только обсуждать секс с родителями, парнями и друзьями, но и давать откровенные интервью об интимных вещах.
Напомним,