Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж
5 мая 2021 12:10
Деми Мур с дочкой
instagram.com/buuski
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур готовятся к одному из самых важных событий в их жизни.
Деми Мур – 27-летней Таллулы. Недавно девушка ответила согласием на предложение руки и сердца от своего бойфренда Диллона Бассо.Напомним,
Радостной новостью Таллула поделилась на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала фотографии момента, когда Басс делал ей предложение. В кадре девушка также продемонстрировала свое обручальное кольцо.
Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена! - сообщила Таллула.
Я наконец могу называть тебя своей невестой. Люблю тебя очень сильно, Бууски Лу, ты мой лучший друг! #maythefourthbewithus, - написал 31-летний актер и режиссер в своем блоге.
Таллула и Диллон / instagram.com/buuski