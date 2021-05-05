Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

5 мая 2021 12:10 Юлия Туренко
Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж
Деми Мур с дочкой
instagram.com/buuski

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур готовятся к одному из самых важных событий в их жизни.

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Речь идет о свадьбе младшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур – 27-летней Таллулы. Недавно девушка ответила согласием на предложение руки и сердца от своего бойфренда Диллона Бассо.

Радостной новостью Таллула поделилась на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала фотографии момента, когда Басс делал ей предложение. В кадре девушка также продемонстрировала свое обручальное кольцо.

Да! С абсолютной уверенностью. Руки все еще дрожат. Я помолвлена! - сообщила Таллула.

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Диллон также не смог сдержать своих эмоций. В своем Инстаграм парень написал, что очень любит Таллулу и безумно счастлив, что она согласилась стать его женой.

Я наконец могу называть тебя своей невестой. Люблю тебя очень сильно, Бууски Лу, ты мой лучший друг! #maythefourthbewithus, - написал 31-летний актер и режиссер в своем блоге.

Таллула и Диллон / instagram.com/buuski
Напомним, 

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