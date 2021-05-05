Названа причина смерти мужа Елизаветы II

5 мая 2021 13:10 Юлия Туренко
Названа причина смерти мужа Елизаветы II
Елизавета II и принц Филлип
instagram.com/theroyalfamily

В начале апреля Елизавета II пережила личную трагедию.

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9 апреля, в возрасте 99 лет, скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп. До своего столетия он не дожил два месяца.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса жители Британии не смогли попрощаться с принцем. На похоронах могли присутствовать лишь его родные и близкие люди.

После кончины мужа Елизаветы II королевская семья не сообщала точную причину его смерти. Только сейчас обнародовали официальное свидетельство о смерти принца Филиппа.

Принц Филлип / instagram.com/theroyalfamily
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Распространил официальное свидетельство о смерти глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас. В нем было указано, что принц Филипп умер от старости.

Это означает, что у супруга королевы Великобритании не было никаких других заболеваний или травм, которые бы ускорили его смерть.

Напомним, 

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