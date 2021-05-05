Названа причина смерти мужа Елизаветы II
В начале апреля Елизавета II пережила личную трагедию.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса жители Британии не смогли попрощаться с принцем. На похоронах могли присутствовать лишь его родные и близкие люди.
После кончины мужа Елизаветы II королевская семья не сообщала точную причину его смерти. Только сейчас обнародовали официальное свидетельство о смерти принца Филиппа.
Это означает, что у супруга королевы Великобритании не было никаких других заболеваний или травм, которые бы ускорили его смерть.
Напомним,