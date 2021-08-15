Надя Дорофеева в желтом мини-бикини сверкнула аппетитной фигурой ‒ фото
15 августа 2021 12:00
Певица DOROFEEVA
социальная сеть Instagram
Вместе с супругом Владимиром Дантесом певица Надя Дорофеева поехала на отдых в Турцию. Раньше пара всегда отдыхала в компании друзей, но сейчас решила выкроить время, чтобы остаться наедине.
Артистка и исполнитель активно ведут свои микроблоги, поэтому уже успели показать свои апартаменты, вид с отеля, разнообразное питание и чем занимаются в свободное время. Не обошлось и без снимков в купальнике.
Надя опубликовала в Insta-stories кадр, на котором нежится на солнышке возле моря. Звезда позирует в мини-бикини лимонного цвета, изгибаясь в эффектной позе. Разместилась она на шезлонге, подняв руки вверх, как будто показывая, что только что проснулась.
Надя Дорофеева на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
Просыпаюсь. 09:28,‒ написала девушка.
Напомним,