Надя Дорофеева в желтом мини-бикини сверкнула аппетитной фигурой ‒ фото

15 августа 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Надя Дорофеева в желтом мини-бикини сверкнула аппетитной фигурой ‒ фото
Певица DOROFEEVA
социальная сеть Instagram

Вместе с супругом Владимиром Дантесом певица Надя Дорофеева поехала на отдых в Турцию. Раньше пара всегда отдыхала в компании друзей, но сейчас решила выкроить время, чтобы остаться наедине.

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Артистка и исполнитель активно ведут свои микроблоги, поэтому уже успели показать свои апартаменты, вид с отеля, разнообразное питание и чем занимаются в свободное время. Не обошлось и без снимков в купальнике.

Надя опубликовала в Insta-stories кадр, на котором нежится на солнышке возле моря. Звезда позирует в мини-бикини лимонного цвета, изгибаясь в эффектной позе. Разместилась она на шезлонге, подняв руки вверх, как будто показывая, что только что проснулась.

Надя Дорофеева на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

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Откровенный наряд отлично подчеркнул все прелести фигуры знаменитости: округлую грудь, тонкую талию и подкачанные ножки.

Просыпаюсь. 09:28,
‒ написала девушка.

Напомним,

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