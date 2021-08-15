Надя Дорофеева в желтом мини-бикини сверкнула аппетитной фигурой ‒ фото Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Вместе с супругом Владимиром Дантесом певица Надя Дорофеева поехала на отдых в Турцию. Раньше пара всегда отдыхала в компании друзей, но сейчас решила выкроить время, чтобы остаться наедине.