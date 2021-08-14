Дочь Александра Эллерта ответила на вопрос о примирении звездного отца с Ксенией Мишиной

14 августа 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Дочь Александра Эллерта ответила на вопрос о примирении звездного отца с Ксенией Мишиной
Александр Эллерт с дочкой Элиной
социальная сеть Instagram

Многие поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта все еще не могут смириться с расставанием пары. Некоторые даже пытаются помирить их очень необычным способом.

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Сейчас сценарист студии «Квартал 95» отдыхает на море вместе со своей дочкой от первого брака Элиной. На некоторое время мужчина дал девочке свой телефон, чтобы та ответила на популярные вопросы подписчиков.

Большинство вопросов касалось личной жизни ее звездного отца. Фолловеры все еще ждут воссоединения пары и просят Элину «помирить папу и Ксю».

Смешно. Смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо,
– такой ответ оставила дочь Эллерта.

Александр Эллерт с дочкой Элиной / социальная сеть Instagram

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К слову, дочь юмориста появилась на свет в 2007 году. С мамой девочки Александр развелся спустя два года после свадьбы. Молодым людям удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

Напомним,

Александр Эллерт и Ксения Мишина с детьми / социальная сеть Instagram
 

 

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