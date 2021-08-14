Дочь Александра Эллерта ответила на вопрос о примирении звездного отца с Ксенией Мишиной Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

Александр Эллерт с дочкой Элиной социальная сеть Instagram

Многие поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта все еще не могут смириться с расставанием пары. Некоторые даже пытаются помирить их очень необычным способом.