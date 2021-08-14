Дочь Александра Эллерта ответила на вопрос о примирении звездного отца с Ксенией Мишиной
14 августа 2021 17:00
Александр Эллерт с дочкой Элиной
социальная сеть Instagram
Многие поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта все еще не могут смириться с расставанием пары. Некоторые даже пытаются помирить их очень необычным способом.
сценарист студии «Квартал 95» отдыхает на море вместе со своей дочкой от первого брака Элиной. На некоторое время мужчина дал девочке свой телефон, чтобы та ответила на популярные вопросы подписчиков.
Большинство вопросов касалось личной жизни ее звездного отца. Фолловеры все еще ждут воссоединения пары и просят Элину «помирить папу и Ксю».
Смешно. Смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо,– такой ответ оставила дочь Эллерта.
Александр Эллерт с дочкой Элиной / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Александр Эллерт и Ксения Мишина с детьми / социальная сеть Instagram