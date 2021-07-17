Ксения Мишина разорвала отношения с Александром Эллертом: Предавать себя и сына больше не могу

"Холостячка" Ксения Мишина больше не состоит в отношениях с юмористом Александром Эллертом.

В своем микроблоге актриса выставила откровенный пост, в котором сообщила, что приняла решение разорвать отношения с возлюбленным. Причины такого поступка она не назвала, однако попросила подписчиков воздержаться от расспросов и лишних комментариев на эту тему.

Звезда также добавила, что такое ее решение является окончательным, она выбирает себя и сына.

Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на неё бы сняли драму. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец. Прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной,

‒ заявила она.

Сценарист студии «Квартал 95» не смог остаться в стороне и не прокомментировать ситуацию. В Instagram он выложил фото, на котором объясняется значение понятия «драма», а также написал:

Что бы не случилось, мы всё примем и поймём. Это ваша жизнь, но мы всё же надеемся, что вы помиритесь. Будем рады если контракт на всю жизнь ещё в силе.

Подписчики пары все же надеются, что это очередная незначительная ссора артистов. В комментариях они желают Ксении и Александру скорейшего воссоединения.

Напомним,