Ксения Мишина – о разочаровании в Александре Эллерте: Так некрасиво и неуважительно

27 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ксения Мишина – о разочаровании в Александре Эллерте: Так некрасиво и неуважительно
Александр Эллерт и Ксения Мишина
пресс-служба Нового канала

В Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) победитель «Холостячки» признался, что не хотел целоваться с героиней реалити.

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Чувства между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом зарождались на глазах у миллионов телезрителей. Первая встреча, первое свидание и первый поцелуй – все как на ладони. Хотя победитель «Холостячки» произвел хорошее первое впечатление на Ксению, дальше его будто подменили. Он очень переживал, что выпил лишнего.

Вначале, конечно, я разочаровалась. Очень расстроилась, – призналась актриса. – Подумала: ну что это за поведение? Прийти, напиться. Так некрасиво и неуважительно себя вести. Очень ждала Сашу на проекте, он мне так понравился своими картинками в Instagram.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Но потихоньку разочарование сменялось очарованием. Да так, что первый поцелуй с Эллертом Ксения инициировала сама.

Я не очень хотел целоваться с ней, – вспомнил Александр. – Потому что не успел побриться. У меня были колючие усы, как у таракана. Понимал, что во время поцелуя ей может быть неприятно.

Своими переживаниями возлюбленные поделились в Improv Live Show в импровизации «История любви». А как этот рассказ смешно обыграли Рома Мищеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецкий и Валик Михиенко – смотрите в воскресенье в 23:00 на Новом канале. 

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