ТОП-5 фактов о легендарном голливудском актере Антонио Бандерасе

Эксклюзив 26 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 фактов о легендарном голливудском актере Антонио Бандерасе
Актер Антонио Бандерас
пресс-служба канала 2+2

В это воскресенье, 27 июня, телеканал 2+2 покажет боевик «Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в главной роли. Предлагаем десять фактов о творческой жизни горячего испанца.

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По сюжету придворный Ахмед влюбляется в жену калифа. В отместку ревнивый владыка отправляет его в почетное изгнание – «послом» к жителям Севера. Странствуя по Европе, он знакомится с викингами и идет с ними на битву с загадочными существами, похожими одновременно на медведей и людей…

пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 фактов о голливудском актере Антонио Бандерасе, который сыграл в фильме главную роль:

1. Настоящее имя звезды – Хосе Антонио Домингес Бандера. Актер известен на весь мир как Антонио Бандерас, но первое время он пользовался псевдонимом Антонио Абаскаль.

2. В детстве он мечтал стать футболистом, а желание стать актером появилось после того, как Антонио в 16-летнем возрасте посмотрел мюзикл «Волосы».

Антонио Бандерас и Мария Бонневи / пресс-служба канала 2+2

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3. Карьеру в Голливуде Бандерас начал не с кино. До того, как стать актером, он рекламировал джинсы.

4. Похоже, Бандерас верит в любовь с первого взгляда. В свою будущую жену Меллани Гриффит актер влюбился за шесть лет до их первой встречи, когда увидел девушку на экране в фильме «Дикая штучка».

5. Дети Антонио Бандераса, учась в школе, никому не рассказывали, кто их папа. Появление голливудской звезды на школьном выпускном произвело настоящий фурор.

пресс-служба канала 2+2

Смотрите боевик «Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в это воскресенье, 27 июня, в 18:55 на канале 2+2.

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