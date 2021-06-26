ТОП-5 фактов о легендарном голливудском актере Антонио Бандерасе

В это воскресенье, 27 июня, телеканал 2+2 покажет боевик «Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в главной роли. Предлагаем десять фактов о творческой жизни горячего испанца.

По сюжету придворный Ахмед влюбляется в жену калифа. В отместку ревнивый владыка отправляет его в почетное изгнание – «послом» к жителям Севера. Странствуя по Европе, он знакомится с викингами и идет с ними на битву с загадочными существами, похожими одновременно на медведей и людей…

пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 фактов о голливудском актере Антонио Бандерасе, который сыграл в фильме главную роль:

1. Настоящее имя звезды – Хосе Антонио Домингес Бандера. Актер известен на весь мир как Антонио Бандерас, но первое время он пользовался псевдонимом Антонио Абаскаль.

2. В детстве он мечтал стать футболистом, а желание стать актером появилось после того, как Антонио в 16-летнем возрасте посмотрел мюзикл «Волосы».

Антонио Бандерас и Мария Бонневи / пресс-служба канала 2+2

3. Карьеру в Голливуде Бандерас начал не с кино. До того, как стать актером, он рекламировал джинсы.

4. Похоже, Бандерас верит в любовь с первого взгляда. В свою будущую жену Меллани Гриффит актер влюбился за шесть лет до их первой встречи, когда увидел девушку на экране в фильме «Дикая штучка».

5. Дети Антонио Бандераса, учась в школе, никому не рассказывали, кто их папа. Появление голливудской звезды на школьном выпускном произвело настоящий фурор.

пресс-служба канала 2+2

Смотрите боевик «Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в это воскресенье, 27 июня, в 18:55 на канале 2+2.