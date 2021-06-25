МастерШеф. СELEBRITY: знаменитые блондинки и брюнетки схлестнутся в кулинарном баттле

25 июня 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. СELEBRITY: знаменитые блондинки и брюнетки схлестнутся в кулинарном баттле
МастерШеф. СELEBRITY: знаменитые блондинки и брюнетки схлестнутся в кулинарном баттле
пресс-служба

Уже завтра, 26 июня, в 21:00 в новом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY» на СТБ в кулинарном поединке схлестнутся знаменитые блондинки и брюнетки. Кто же из них гуру кулинарии, а кто полный профан?

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На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» скрестят ножи знаменитые блондинки и брюнетки. В битве сойдутся светлые головы украинского шоу-бизнеса: Алена Шоптенко, Ирина Федишин и Светлана Вольнова, – и жгучие черноволоски: Надежда Матвеева, Мишель Андраде и Саша Зарицкая. Телеведущая Надежда Матвеева не просто кулинар с многолетним опытом, но еще и подружка Эктора Хименеса-Браво!

МастерШеф. СELEBRITY / пресс-служба

Станет ли она джокером в команде синих или же ее команду превзойдут блондинки? Ирина Федишин тоже славится своим кулинарным талантом! Сможет ли именитый хореограф удивить Эктора экзотическим блюдом – узнаем уже завтра на СТБ!

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