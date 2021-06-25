Вызов-3: канал Украина приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна
В продолжении любимой картины «Вызов» миллионы украинцев заглянут в настоящую жизнь спасателей, познакомятся с их семьями и мечтами вне работы.
Так, к примеру, майор ГСЧС Водолага, который воспитывался в детском доме и не знает своих родителей, наконец то решится на поиски своей матери. Лейтенант ГСЧС Макаров узнает, что у него есть сводная сестра. А химик ГСЧС Кислая заведет служебный роман.
Новый сезон будет более личным для каждого из нас. Больше историй жизни спасателей, отношений с коллегами. Я уверена, что зрители, которые уже полюбили наших персонажей, ждут сюжеты, где они смогут понять чувства и переживания героев, ведь спасатели – это в первую очередь про человечность, сочувствие, любовь и эмпатию, – рассказала исполнительница главной роли Ирины Король, актриса Ирина Малыгина. – Но и новые истории спасения заставят вас переживать. Мы с партнерами постоянно учимся, тренируемся, чтобы выполнять все элементы операции самостоятельно и по возможности отказываться от помощи дублеров и каскадеров. Так что будет горячо!
То, что мы сосредоточились на личных историях спасателей, не означает, что в сериях станет меньше экшна. Мы писали новые истории, основываясь на реальных событиях, которые запомнились украинцам. К примеру, день приезда наших туристов из Уханя в Новые Санжары. Вы думаете, шины палили только там? Настоящий протест на дороге устроили жители одного из курортных городков, которые ошибочно считали, что «заразных из Китая» везут именно к ним, – заинтриговала руководитель проекта «Вызов-3» Светлана Усенко.
Напомним,