Вызов-3: канал Украина приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна

25 июня 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вызов-3: канал Украина приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна
Вызов-3: канал «Україна» приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна
пресс-служба канала Украина

В продолжении любимой картины «Вызов» миллионы украинцев заглянут в настоящую жизнь спасателей, познакомятся с их семьями и мечтами вне работы.

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Новый сезон сериала «Вызов» расскажет личные истории спасателей. Зрители увидят, чем и как живут люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, как принимают это их близкие и родные, о чем думают и мечтают спасатели вне рабочих будней. 

Так, к примеру, майор ГСЧС Водолага, который воспитывался в детском доме и не знает своих родителей, наконец то решится на поиски своей матери. Лейтенант ГСЧС Макаров узнает, что у него есть сводная сестра. А химик ГСЧС Кислая заведет служебный роман.

Новый сезон будет более личным для каждого из нас. Больше историй жизни спасателей, отношений с коллегами. Я уверена, что зрители, которые уже полюбили наших персонажей, ждут сюжеты, где они смогут понять чувства и переживания героев, ведь спасатели – это в первую очередь про человечность, сочувствие, любовь и эмпатию, – рассказала исполнительница главной роли Ирины Король, актриса Ирина Малыгина. – Но и новые истории спасения заставят вас переживать. Мы с партнерами постоянно учимся, тренируемся, чтобы выполнять все элементы операции самостоятельно и по возможности отказываться от помощи дублеров и каскадеров. Так что будет горячо!

Вызов-3: канал «Україна» приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна / пресс-служба канала Украина
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Зрителей ждут масштабные пожары, взрывы, трагичные ДТП, бытовые аварии и многое другое. 

То, что мы сосредоточились на личных историях спасателей, не означает, что в сериях станет меньше экшна. Мы писали новые истории, основываясь на реальных событиях, которые запомнились украинцам. К примеру, день приезда наших туристов из Уханя в Новые Санжары. Вы думаете, шины палили только там? Настоящий протест на дороге устроили жители одного из курортных городков, которые ошибочно считали, что «заразных из Китая» везут именно к ним, – заинтриговала руководитель проекта «Вызов-3» Светлана Усенко.

Вызов-3: канал «Україна» приступил к съемкам нового сезона драмы с элементами екшна / пресс-служба канала Украина
Главные роли в фильме «Вызов-3» сыграют Ирина Малыгина, Геннадий Попенко, Кирилл Прокопчук, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Владимир Осадчий, Евгения Нечипоренко, Николай Грушковский и другие. А также реальные сотрудники ГСЧС. Ведущая скриптед-реалити – Светлана Усенко.

Напомним, 

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