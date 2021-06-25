Навстречу тьме: Вниз – ужасы для ценителей оригинальных задумок

Эксклюзив 25 июня 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Навстречу тьме: Вниз – ужасы для ценителей оригинальных задумок
Навстречу тьме: Вниз – ужасы для ценителей оригинальных задумок
пресс-служба канала НЛО TV

Что посмотреть интересное на выходных по ТВ? Мы советуем включить в субботу НЛО TV в 23:00 и насладиться невероятно интересным фильмом «Навстречу тьме: Вниз».

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Наконец-то рабочая неделя подошла к концу. А это значит, что впереди несколько дней отдыха, которые можно провести в свое удовольствие. И если поздний вечер субботы у вас пока что свободный, – есть идея, как его разнообразить. Ведь уже завтра, в 23:00, на канале НЛО TV выйдет захватывающий полнометражный эпизод американского сериала ужасов «Навстречу тьме». Давайте же выясним, почему стоит его посмотреть.

«Навстречу тьме: Вниз» – пятый эпизод одноименного сериала-антологии. События в фильме разворачиваются накануне и непосредственно в День святого Валентина. По сюжету, в преддверии праздника, двое работников офисного здания – Гай и Дженнифер – застревают в лифте. Оба задержались на работе допоздна, а впереди еще и три выходных дня. Спустя пару часов заточения парочка незнакомцев понимает, что вытаскивать их никто не спешит, а перспектива остаться в лифте на ближайшие трое суток становится все реальней. Каратая время, молодые люди знакомятся ближе, и Дженнифер понимает, что неполадка с лифтом неслучайна, а Гай совершенно не тот, за кого себя выдает.

После этого осознания главной героини романтичная история превращается в ужас во всей его красе. Драки, кровь, эмоциональный накал и совершенно неожиданная концовка – вкратце о последующих событиях.

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Заметим, что с точки зрения режиссуры фильм не слишком-то и прост. Ведь преимущественная его часть снималась именно в лифте – пространстве закрытом, тесном и ограниченном. И вправду, удержать внимание аудитории в течении 80 минут при условии, что фон меняется редко, та еще задачка. Никаких тебе красивых пейзажей на фоне, массовки или других отвлекающих деталей. Элементарное изменение освещения в лифте должно быть мотивированным. Но все же талантливому немецкому режиссеру Даниэлю Штамму удалось сделать сюжет динамичным и не дать зрителям заскучать.

К слову, о лифте. Как оказалось, для съемок их решили построить два! В каждом из них соорудили по три стены. В первом лифте снимали сцены с одной стороны, во втором – с противоположной. В результате, расходы на декорации увеличились фактически вдвое, но цель себя оправдала – удалось упростить процесс съемки, работать в намеченном темпе, а также не терять время на перемещения съемочной группы и что немаловажно – восстановление настроя актеров после всех технических перерывов. В общем, отсняли кинокартину за 16 дней. Потратили на лифты огромные деньги, ведь они были устойчивыми к трюкам, водонепроницаемыми и пожаробезопасными. Но при этом сделали действительно достойное кино!

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Главные роли в фильме сыграли Мэтт Лауриа и Натали Мартинес. А автором сценария стал Кент Кубена, небезызвестный продюсер фильма «Боги Египта». Интересно, что над сценарием он работал на протяжении 5 лет! Оказалось, что Курт достаточно долго не мог решиться и показать сценарий киномиру. Но все же талантливый текст заприметили в Blumhouse Productions и реализовали его в одном из эпизодов «Навстречу тьме».

Поэтому, если вы любитель оригинальных задумок и неожиданных поворотов сюжета, вам точно стоит посмотреть этот фильм. Напомним, что уже в эту субботу, 26 июня, в 23:00, «Навстречу тьме: Вниз» выйдет на НЛО TV. А в то же время в воскресенье на канале вы сможете увидеть и шестой эпизод сериала – «Навстречу тьме: Домик на дереве». Увлекательного просмотра! 

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