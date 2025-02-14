DOROFEEVA запрем'єрила яскравий саундтрек до комедії «Песики»
Пісня «Муракамі» від DOROFEEVA стала офіційним саундтреком до нової української романтичної комедії «Песики».
Для героїні фільму Яни (Леся Нікітюк) випробування стає не лише комічною перепоною, а й стимулом для глибоких змін у житті – вона вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність. Так і героїня пісні – наважується бути чесною із собою, ставить крапку, «йде all in», залишаючи минулі стосунки у вигляді приємних, а інколи й болісних спогадів. Як, наприклад, книга Харукі Муракамі, що припадатиме пилом на полиці, нагадуючи про той період життя.
Саундтрек гармонійно переплітається із сюжетом і через любов головної героїні Яни до творчості Харукі Муракамі. Одна з книжок автора навіть з’являється в кадрі, підсилюючи атмосферу та відсилаючи глядачів до пісні.
Ця пісня дочекалася свого часу – точніше, фільму. Вона не вийшла в моєму альбомі, і я її тримала для якогось приводу. І цим приводом став фільм «Песики» – команда прийшла до мене із запитом написати саундтрек до стрічки. Коли я переслухала всі свої невипущені треки, зрозуміла, що пісня «Муракамі» – це ідеальний метч, вона дуже пасує цьому кіно! Адже героїня стрічки та героїня пісні переживають дуже схожі любовні історії. Ця пісня зухвала та з правильними сенсами про те, що треба бути сміливою, щоб відпустити те, в чому вже немає великої сили та кохання, – поділилася DOROFEEVA.
У день релізу пісні вийшла відеоробота, яку зняв режисер Інді Хайт, поєднавши кадри з DOROFEEVA та музикантами з найяскравішими моментами стрічки.
Глядачі мають можливість першими побачити романтичну комедію «Песики» на допремʼєрних показах в усіх кінотеатрах України вже з 27 лютого. Головну роль виконує Леся Нікітюк, вона зіграє Яну – кар’єристку, яка не може побудувати довгострокові стосунки. Однак раптове прокляття, що перетворює її коханців на собак, повністю змінює життя дівчини.