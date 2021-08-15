Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" – рецепт

15 августа 2021 22:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа
Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни"
пресс-служба Нового канала

Что приготовить на завтрак, чтобы было очень вкусно и в тоже время питательно. Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская поделилась рецептом салата из арбуза, феты и томатов.

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С 6 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Адская кухня», где строгий Шеф Алекс Якутов будет искать Бога или Богиню кулинарного Олимпа. Помогать отыскать лучшего повара будут и сушеф мужской и женской команд. Пока все – в ожидании старта реалити, помощники Шефа делятся фирменными советами. На этот раз ловите рецепт питательного завтрака из арбуза от сушефа «Адской кухни» Елены Жаботинской.

Ингредиенты:

  • арбуз чищенный без косточек – 100 г 
  • томаты черри – 100 г
  • рукола – 10 г
  • базилик свежий – 5 г
  • мята свежая – 2 г
  • грецкий орех – 10 г
  • семена тыквы жареные – 5 г
  • семена льна – 5 г
  • оливковое масло – 15 г
  • сыр фета – 30 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Арбуз очистите от кожицы, удалите косточки и порежьте кубиками.
  2. Чери помойте, высушите и порежьте на половинки.
  3. Руколу, базилик и мяту хорошо промойте и осушите.
  4. Положите в миску кубики чищеного арбуза, добавьте половинки черри, семена и орехи, соль и перец, заправьте маслом. Осторожно все перемешайте и выложите на тарелку.
  5. Сверху положите фету средними кусочками или одним кусочком по центру. Приятного тебе аппетита!

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" / Unsplash.com

Напомним,

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