Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" – рецепт Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой от сушефа "Адской кухни" пресс-служба Нового канала

Что приготовить на завтрак, чтобы было очень вкусно и в тоже время питательно. Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская поделилась рецептом салата из арбуза, феты и томатов.