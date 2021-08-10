Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Рецепт черничного пирога pixabay.com

Пирог с черникой - вкусный и очень простой в приготовлении пирог с сочной ягодной начинкой. Как дома приготовить быстро черничный пирог - читайте в материале на сайте TV.UA.