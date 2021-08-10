Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво

10 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво
Рецепт черничного пирога
pixabay.com

Пирог с черникой - вкусный и очень простой в приготовлении пирог с сочной ягодной начинкой. Как дома приготовить быстро черничный пирог - читайте в материале на сайте TV.UA.

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Судья кулинарного шоу "МастерШеф-11" Эктор Хименес-Браво делится рецептом пирога из черники. Когда вам захочется чего-то сладенького, не поленитесь приготовить данный десерт. Он прост в приготовлении и невероятно вкусный!

Ингредиенты на тесто:

  • Мука — 500 г
  • Масло сливочное — 400 г
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 10 г
  • Желтки — 4 шт.

Начинка:

  • Черника — 500 г
  • Крахмал кукурузный — 10 г
  • Сахар — 15 г

Способ приготовления:

  1. В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и вымешать тесто до однородности.
  2. Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравниваем в форму и кладем в холодильник.
  3. Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.
  4. На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.
  5. Запекать 25-30 минут при 175 градусах.
  6. После запекания дать пирогу остыть, достать из формы и наслаждаться! Приятного аппетита!

Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво

Напомним,

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