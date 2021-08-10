Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво
10 августа 2021 23:10
Рецепт черничного пирога
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Пирог с черникой - вкусный и очень простой в приготовлении пирог с сочной ягодной начинкой. Как дома приготовить быстро черничный пирог - читайте в материале на сайте TV.UA.
Эктор Хименес-Браво делится рецептом пирога из черники. Когда вам захочется чего-то сладенького, не поленитесь приготовить данный десерт. Он прост в приготовлении и невероятно вкусный!
Ингредиенты на тесто:
- Мука — 500 г
- Масло сливочное — 400 г
- Сахар — 100 г
- Соль — 10 г
- Желтки — 4 шт.
Начинка:
- Черника — 500 г
- Крахмал кукурузный — 10 г
- Сахар — 15 г
Способ приготовления:
- В муку добавить сахар, соль и кубики холодного сливочного масла, растереть руками или в комбайне до состояния крошки. Затем добавить желтки, и вымешать тесто до однородности.
- Раскатать между двух листов пергамента 2 круга теста. Один круг заморозить, другой круг разравниваем в форму и кладем в холодильник.
- Ягоды смешать с кукурузным крахмалом и сахаром, высыпать в форму с тестом.
- На замороженном кругу теста хаотично вырезать круги и замороженными положить сверху на форму.
- Запекать 25-30 минут при 175 градусах.
- После запекания дать пирогу остыть, достать из формы и наслаждаться! Приятного аппетита!
Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво
Напомним,