Самый простой рецепт холодного супа гаспачо от судьи "МастерШеф-11" Ольги Мартыновской

21 июля 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Самый простой рецепт холодного супа гаспачо от судьи
Самый простой рецепт холодного супа гаспачо от судьи "МастерШеф-11" Ольги Мартыновской
пресс-служба

Суп гаспачо идеален для лета! Как приготовить дома быстро гаспачо - читайте в нашем материале.

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Съемки знаменитого кулинарного проекта “МастерШеф-11" на СТБ в самом разгаре. Но даже в свои редкие выходные судьи проекта не просто отдыхают, а работают над новыми рецептами. Так, судья 11 сезона Ольга Мартыновская поделилась очень простым и вкусным рецептом гаспачо – холодного испанского супа.

Что же, знакомьтесь, гаспачо на 2 порции (вес всех ингредиентов в очищенном виде).

Ингредиенты:

  • 200 г арбуза
  • 100 г каталонской дыни
  • 50 г желтого перца
  • 100 г огурца (без кожуры и без семян)
  • 200 г желтых томатов
  • острый перец (на свой вкус)
  • 50 мл оливкового масла
  • 6-7 кубиков льда
  • соль
  • черный перец
  • сок половины лимона
  • свежий базилик.

Способ приготовления:

1. Помещаем все в блендер и готово. При подаче можете еще добавить льда по желанию. Приятного аппетита!

Напомним,

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