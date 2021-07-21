Самый простой рецепт холодного супа гаспачо от судьи "МастерШеф-11" Ольги Мартыновской
Суп гаспачо идеален для лета! Как приготовить дома быстро гаспачо - читайте в нашем материале.
Что же, знакомьтесь, гаспачо на 2 порции (вес всех ингредиентов в очищенном виде).
Ингредиенты:
- 200 г арбуза
- 100 г каталонской дыни
- 50 г желтого перца
- 100 г огурца (без кожуры и без семян)
- 200 г желтых томатов
- острый перец (на свой вкус)
- 50 мл оливкового масла
- 6-7 кубиков льда
- соль
- черный перец
- сок половины лимона
- свежий базилик.
Способ приготовления:
1. Помещаем все в блендер и готово. При подаче можете еще добавить льда по желанию. Приятного аппетита!
Напомним,