Самый простой рецепт холодного супа гаспачо от судьи "МастерШеф-11" Ольги Мартыновской

Суп гаспачо идеален для лета! Как приготовить дома быстро гаспачо - читайте в нашем материале.

Съемки знаменитого кулинарного проекта “МастерШеф-11" на СТБ в самом разгаре. Но даже в свои редкие выходные судьи проекта не просто отдыхают, а работают над новыми рецептами. Так, судья 11 сезона Ольга Мартыновская поделилась очень простым и вкусным рецептом гаспачо – холодного испанского супа.

Что же, знакомьтесь, гаспачо на 2 порции (вес всех ингредиентов в очищенном виде).

Ингредиенты:

200 г арбуза

100 г каталонской дыни

50 г желтого перца

100 г огурца (без кожуры и без семян)

200 г желтых томатов

острый перец (на свой вкус)

50 мл оливкового масла

6-7 кубиков льда

соль

черный перец

сок половины лимона

свежий базилик.

Способ приготовления:

1. Помещаем все в блендер и готово. При подаче можете еще добавить льда по желанию. Приятного аппетита!

Напомним,