Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

28 ноября 2021 00:50 Туренко Андрей
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Юморист Александр Эллерт
instagram.com/ellert_a

Юморист Александр Эллерт поставил точку в вопросе романа с актрисой Ксенией Мишиной.

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Несмотря на то, что первый сезон «Холостячки» завершился осенью прошлого года, публика все еще обсуждает личную жизнь главной героини Ксении Мишиной и победителя проекта Александра Эллерта.

В середине июля Ксения сообщила о расставании с Александром, но уже в разгар осени у поклонников пары появилась надежда на возобновление их романа.

Тогда в одном из своих интервью Мишина призналась, что она и Александр находятся на стадии примирения. Тогда их отношения складывались очень непросто, но актриса считала, что над трудностями нужно работать.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua
С этого момента прошло около двух месяцев, но каких-то конкретных новостей от пары слышно не было. Терпение их поклонников лопнуло и они попросили Эллерта рассказать, вместе ли они с Ксенией.

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Александр томить публику ожиданием не стал. На своей странице в Инстаграм юморист честно признался, что он все-таки не смог помириться с Мишиной.

Мы не вместе. Оставьте нас в покое! – написал мужчина.

Юморист Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a
Но поклонники Александра и Ксении все-таки не теряют надежды на возобновления их романа. Будут ли звезда сериала «Крепостная» и звезда Студии «Квартал 95» вместе – покажет время.

Напомним, 

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