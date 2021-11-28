Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Юморист Александр Эллерт поставил точку в вопросе романа с актрисой Ксенией Мишиной.

Несмотря на то, что первый сезон «Холостячки» завершился осенью прошлого года, публика все еще обсуждает личную жизнь главной героини Ксении Мишиной и победителя проекта Александра Эллерта.

В середине июля Ксения сообщила о расставании с Александром, но уже в разгар осени у поклонников пары появилась надежда на возобновление их романа.

Тогда в одном из своих интервью Мишина призналась, что она и Александр находятся на стадии примирения. Тогда их отношения складывались очень непросто, но актриса считала, что над трудностями нужно работать.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

С этого момента прошло около двух месяцев, но каких-то конкретных новостей от пары слышно не было. Терпение их поклонников лопнуло и они попросили Эллерта рассказать, вместе ли они с Ксенией.

Александр томить публику ожиданием не стал. На своей странице в Инстаграм юморист честно признался, что он все-таки не смог помириться с Мишиной.

Мы не вместе. Оставьте нас в покое! – написал мужчина.

Юморист Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

Но поклонники Александра и Ксении все-таки не теряют надежды на возобновления их романа. Будут ли звезда сериала «Крепостная» и звезда Студии «Квартал 95» вместе – покажет время.

Напомним,