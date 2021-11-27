Надя Дорофеева впервые рассказала о последствиях отравления в Египте: Думала, что умру

Певица Надя Дорофеева назвала причину своей госпитализации во время командировки в Египет.

Одно из последних выступлений Нади Дорофеевой за границей едва не закончилось для нее летальным исходом. Во время гастролей в Египте певица серьезно отравилась.

Случилось это 8 ноября. В тот день Надя была экстренно госпитализирована прямо перед концертом в один из госпиталей Египта. К счастью, худших последствий удалось избежать.

На следующий день Дорофеева вместе со своим балетом смогла вылететь в Украину. Для восстановления организма 31-летней знаменитости понадобилось несколько дней.

Певица Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

В своем недавнем интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» Надя впервые рассказала о произошедшем и последствиях перенесенного отравления.

Я гораздо лучше себя чувствую, все на меня смотрят и говорят, что я похудела, но совсем немножко, ничего страшного. Страшная вещь - отравиться так сильно, и я очень испугалась, думала, что умру в какой-то момент. Впервые за всю жизнь отменила концерт, но поняла, что здоровье самое главное. Отравились мясом, даже не морепродуктами», – поделилась с журналистами канала «Украина» DOROFEEVA.

Напомним,