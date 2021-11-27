Надя Дорофеева впервые рассказала о последствиях отравления в Египте: Думала, что умру
Певица Надя Дорофеева назвала причину своей госпитализации во время командировки в Египет.
Случилось это 8 ноября. В тот день Надя была экстренно госпитализирована прямо перед концертом в один из госпиталей Египта. К счастью, худших последствий удалось избежать.
На следующий день Дорофеева вместе со своим балетом смогла вылететь в Украину. Для восстановления организма 31-летней знаменитости понадобилось несколько дней.
Я гораздо лучше себя чувствую, все на меня смотрят и говорят, что я похудела, но совсем немножко, ничего страшного. Страшная вещь - отравиться так сильно, и я очень испугалась, думала, что умру в какой-то момент. Впервые за всю жизнь отменила концерт, но поняла, что здоровье самое главное. Отравились мясом, даже не морепродуктами», – поделилась с журналистами канала «Украина» DOROFEEVA.
Напомним,