Виктор Павлик вмешался в громкий скандал между бывшей и нынешней женами

27 ноября 2021 01:20 Туренко Андрей
Виктор Павлик вмешался в громкий скандал между бывшей и нынешней женами
Виктор Павлик с женой Екатериной
instagram.com/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик в очередной раз оказался в центре скандала.

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И снова причиной скандала стала публичная перепалка нынешней супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой с его бывшей женой - Лорой Созаевой.

А предшествовала новому скандалу публикация Екатерины в Инстаграм. В ней она заявила, что кто-то на протяжении нескольких дней атакует ботами страницы ее рекламодателей в социальных сетях.

В публикации Екатерина акцентировала внимание на том, что у нее нет врагов, кроме бывшей жены Павлика. Однако она не утверждала, что это именно Лариса.

Меня хотят уничтожить. Меня, мою блоггерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов. Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, – пишет Репяхова. – Кроме одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор!

Жена Виктора Павлика Екатерина / instagram.com/repyahovakate
Созаева же не смогла пройти спокойно мимо такого заявления. Она обвинила Репяхову в том, что она лжет и до сих пор ревнует Виктора к ней. Не обошлось и без оскорблений.

У тебя истерика всякий раз, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь, – написала Лора.

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  И если в предыдущие разы Виктор держал нейтралитет, то после последней перепалки женщин, певец не сдержал своих эмоций и все-таки решил высказаться на эту тему.

Я довго мовчав… Я дуже не люблю всі ці розбірки і мені дуже прикро, що в котрий раз це трапляється з моєю сім’єю. Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний багато за що. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї теперішньої дружини. Але!!! Вкотре бачити образливі слова від колишньої в сторону моєї дружини, я не маю сил. Так буває … наші дороги розійшлись. Я пішов ! І я хотів цього! І я не жалкую ні про що, - уверяет певец. - Катя мені подарувала друге життя! Але зараз не про це. Я, тобі Лора, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен.

Певец Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik
Напомним, 

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