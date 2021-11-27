Марина Боржемская откровенно призналась, свободно ли сейчас ее сердце

27 ноября 2021 01:50 Туренко Андрей
Марина Боржемская откровенно призналась, свободно ли сейчас ее сердце
Фитнес-тренер Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

Вот уже около трех лет Марина Боржемская носит статус завидной «холостячки».

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Для многих развод Марины Боржемской и боксера Вячеслава Узелкова стал неожиданностью. Как оказалось, за картиной образцовой и идеальной семьи таились свои скелеты в шкафу.

Но о расставании с супругом Боржемская не жалеет. Фитнес-тренер уже давно пережила развод. Она хочет быть счастливой и любимой женщиной. Более того, звезда готова впустить в свою жизнь любовь. 

В своем недавнем интервью программе «Невероятная правда о звездах» Марина призналась, что не так давно ходила на свидание. Но оно оказалось провальным.

Он нелестно отзывался о девушке, с которой у него были отношения. Я переводила тему, потом я сделала несколько раз акцент на том, что мне это неприятно. Мне хотелось сбежать с этого свидания и ехать домой спать, - рассказывает Боржемская.

Фитнес-тренер Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina
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Сейчас сердце Марины все еще свободно. При этом фитнес-тренер заявляет, что ради будущего избранника она не будет готова завершить карьеру и посвятить себя семье.

Я уверена, что у меня будет такой мужчина, который будет верить в меня и помогать мне в этом. Я умею разграничивать между семьей и работой, - уверяет женщина.

Фитнес-тренер Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina
Напомним, 

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