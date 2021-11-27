DZIDZIO стал жертвой мошенников, которые оказались его старыми знакомыми

27 ноября 2021 12:45 Туренко Андрей
DZIDZIO стал жертвой мошенников, которые оказались его старыми знакомыми
Певец DZIDZIO
instagram.com/dzidzio

Певец DZIDZIO столкнулся с недобросовестными людьми из своего близкого окружения.

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Многие украинские знаменитости с радостью соглашаются принимать участие в благотворительных акциях. Один из них певец и детектив шоу «МАСКА» DZIDZIO.

Периодически за помощью к DZIDZIO обращается его аудитория с Инстаграм. Но бывало, что среди практически 2 миллионов подписчиков певец наталкивался на недобросовестных людей.

Однажды DZIDZIO хотел спасти ребенку жизнь, но стал жертвой мошенников. Об этом артист рассказал в своем недавнем интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина». 

Были такие, что меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок, дай взаймы сначала одну сумму, потом вторую, потом в 2 раза больше, чем предыдущие два раза. Это большие деньги даже для меня были, но я повелся, если я дам, то ребенок выживет. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка, - поделился певец.

Певец DZIDZIO / instagram.com/dzidzio
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DZIDZIO поверил. Такое доверие певца к аудитории было вызвано тем, что те, кто обманывали, были его старыми знакомыми.

Это как раз люди, которые были очень близко в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не одалживаю, - сказал артист.

Напомним, 

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