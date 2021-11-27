Алина Гросу призналась, готова ли она выйти замуж за Романа Полянского

27 ноября 2021 11:45 Туренко Андрей
Алина Гросу призналась, готова ли она выйти замуж за Романа Полянского
Певица Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу вновь заговорила о переменах в личной жизни.

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В конце прошлого года Алина Гросу шокировала всех неожиданным признанием. Спустя год после свадьбы певица размелась с бизнесменом Александром Комковым.

Сейчас 26-летняя певица активно занимается карьерой. На днях она даже успешно впервые отыграла концерт на главной сцене страны - Дворце «Украина».  

Но в и холостячках Гросу сейчас не ходит. Любовь и теплоту звезда нашла в известном актере Романе Полянском, вместе с которым она уже выпустила две песни.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
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В одном из недавних интервью Роман даже заявил, что готовится сделать предложение любимой. Но Гросу не спешит снова замуж. Хотя позиция может измениться. Звезда назвала условия.

Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была в браке. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, в нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать», – поделилась в программе «Зірковий шлях» канала «Украина» Алина Гросу.

Певица Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Напомним,

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