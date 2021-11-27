Алина Гросу призналась, готова ли она выйти замуж за Романа Полянского
Певица Алина Гросу вновь заговорила о переменах в личной жизни.
Сейчас 26-летняя певица активно занимается карьерой. На днях она даже успешно впервые отыграла концерт на главной сцене страны - Дворце «Украина».
Но в и холостячках Гросу сейчас не ходит. Любовь и теплоту звезда нашла в известном актере Романе Полянском, вместе с которым она уже выпустила две песни.
Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была в браке. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, в нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать», – поделилась в программе «Зірковий шлях» канала «Украина» Алина Гросу.