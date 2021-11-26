Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021

26 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 11 выпуске - читайте в нашем материале.

За сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич , в начале новой недели борются вновь четверо мужчин. Несмотря на то, что на прошлой неделе шоу покинул Андрей Хветкевич, в 11 выпуске на проект вернулся любимец многих поклонниц Андрей Свечкоренко.

Напряжение растет с каждой секундой, ведь на следующей неделе финал и главный выбор Холостячки! С каждым из мужчин у Златы своя история, к каждому мужчине у нее разные чувства.

Одна из самых тяжелых Церемоний роз. Но выбор делать Холостячке все-таки пришлось.

И так, в 11 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 26.11.2021 проект покинул Максим Тарапата.