Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
26 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 11 выпуске - читайте в нашем материале.
Напряжение растет с каждой секундой, ведь на следующей неделе финал и главный выбор Холостячки! С каждым из мужчин у Златы своя история, к каждому мужчине у нее разные чувства.
Одна из самых тяжелых Церемоний роз. Но выбор делать Холостячке все-таки пришлось.
И так, в 11 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 26.11.2021 проект покинул Максим Тарапата.