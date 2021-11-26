Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021

26 ноября 2021 23:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021
пресс-служба канала СТБ

26 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 11 выпуске - читайте в нашем материале.

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За сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич, в начале новой недели борются вновь четверо мужчин. Несмотря на то, что на прошлой неделе шоу покинул Андрей Хветкевич, в 11 выпуске на проект вернулся любимец многих поклонниц Андрей Свечкоренко.

Напряжение растет с каждой секундой, ведь на следующей неделе финал и главный выбор Холостячки! С каждым из мужчин у Златы своя история, к каждому мужчине у нее разные чувства. 

Одна из самых тяжелых Церемоний роз. Но выбор делать Холостячке все-таки пришлось.

И так, в 11 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 26.11.2021 проект покинул Максим Тарапата.

Холостячка-2: кто покинул проект в 11 выпуске от 26.11.2021 / пресс-служба

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