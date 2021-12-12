11 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 8 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 11.12.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 8 выпуске на сцене шоу выступило 7 участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр, высокотехнологичный Робот и романтичная Горилла

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 8 выпуске в номинацию попали Горилла и Котик. К сожалению, шоу покинула Горилла.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 8 выпуске от 11.12.2021 / пресс-служба канала Украина

Во время каждого выступления Горилла поражала зрителей и звездных детективов своими потрясающими вокальными способностями. На этот раз она выбрала суперхит Firework певицы Кэти Перри, а в номере, похоже, решила немного поиздеваться над Олегом Винником – его привязали к стулу со «взрывчаткой» и чуть не подняли в воздух. Но романтичная Горилла успела спасти звездного детектива, после чего они вместе зажигали на сцене шоу «МАСКА». А закончился номер горячим поцелуем Олега с участницей, который в порыве страстей повалил Гориллу прямо на пол. Кстати, это уже второй раз любимец миллионов поцеловал героиню на сцене.

Что это происходит? У меня просто нет слов, браво! Если Олега Винника и могут разорвать, то только руки фанаток, но точно не взрывчатка. Это был самый страстный номер за всю историю «МАСКИ». Вдруг что, Олег, я неплохо веду свадьбы, – заявил в эфире канала «Украина» ведущий проекта Владимир Остапчук.

Оля Полякова и NK | Настя Каменских начали шутить, что теперь на проекте появятся прекрасные милые горилки с голубыми глазками. Сам Олег Винник отметил, что он уже знает, кто скрылся в этом образе, однако озвучивать имя звезды не стал. Но кто бы там ни был, это уже точно Горилла Олеговна Винник, снова пошутил Остапчук.

Впрочем, именно любимица Винника попала в номинацию, поэтому в конце выпуска зрители в зале должны были решить, кто покажет свое лицо – романтичная Горилла или бунтарь Котик. Все звездные детективы, которые на этом этапе не голосуют, очень переживали, чтобы не распалась такая красивая пара, однако сам Винник был убежден, что Горилла точно не покинет шоу.

Кто скрывался за образом Гориллы читайте по ссылке.