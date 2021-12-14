Олю Цибульскую в День рождения поздравил голливудский актер культового сериала "Секс в большом городе"

14 декабря свой 36-й день рождения празднует главная Кошка страны, певица и телеведущая Оля Цибульская.

Оля Цибульская никогда не скрывала – она давняя поклонница сериала “Секс в большом городе” и обожает все, что с ним связано. Оказалось, что саунд-продюсер американского лейбла, с которым сотрудничает Оля, не только имеет отношение к сериалу, но и дружит с исполнителем одной из главных ролей – Крисом Нотом. Именно представитель лейбла показал Крису несколько Олиных клипов накануне ее дня рождения.

Голливудский актер оказался под впечатлением и не просто передал Оле поздравление, но и решил записать их лично. Мистер Биг прислал большое видеопоздравление, в котором рассыпался в комплиментах Цибульской.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

Я слышал, что ты готовишь клип на песню “Prosecco”. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем посыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир! Я бы очень хотел приехать в Украину на твой концерт. Забыл сказать: с днем рождения, бэйби! – добавил экранный муж Сары Джессики Паркер в конце, отправляя имениннице Цибульской воздушный поцелуй.

Отметим, что накануне, 9 декабря, впервые за 17 лет, произошла долгожданная премьера продолжения сериала “Секс в большом городе” под названием “И просто так”. Сиквел вызвал особый резонанс именно из-за Мистера Бига – героя Криса Нота, который умирает в первой серии. Поклонники Цибульской уже начали шутить, что актер просто хотел побыстрее справиться со съемками в сериале, чтобы сбежать в Украину.

Напомним,