Олю Цибульскую в День рождения поздравил голливудский актер культового сериала "Секс в большом городе"
14 декабря свой 36-й день рождения празднует главная Кошка страны, певица и телеведущая Оля Цибульская.
Голливудский актер оказался под впечатлением и не просто передал Оле поздравление, но и решил записать их лично. Мистер Биг прислал большое видеопоздравление, в котором рассыпался в комплиментах Цибульской.
Я слышал, что ты готовишь клип на песню “Prosecco”. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем посыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир! Я бы очень хотел приехать в Украину на твой концерт. Забыл сказать: с днем рождения, бэйби! – добавил экранный муж Сары Джессики Паркер в конце, отправляя имениннице Цибульской воздушный поцелуй.
Отметим, что накануне, 9 декабря, впервые за 17 лет, произошла долгожданная премьера продолжения сериала “Секс в большом городе” под названием “И просто так”. Сиквел вызвал особый резонанс именно из-за Мистера Бига – героя Криса Нота, который умирает в первой серии. Поклонники Цибульской уже начали шутить, что актер просто хотел побыстрее справиться со съемками в сериале, чтобы сбежать в Украину.
Напомним,