Сергей Бабкин поделился впечатлениями от знакомства с девушкой старшего сына

14 декабря 2021 00:54 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Бабкин поделился впечатлениями от знакомства с девушкой старшего сына
Музыкант Сергей Бабкин
instagram.com/babkin_official

певец Сергей Бабкин рассказал, как поздравил старшего сына с днем рождения и как воспринял его девушку.

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Звезда украинского шоу-бизнеса Сергей Бабкин появится на концерте «Музыкальная платформа» с песней «Вона знає». За кулисами канала «Украина» артист рассказал, что в его семье уже идет тщательная подготовка к Новому году. А недавно Сергей отмечал другую дату – день рождения старшего сына.

Мы осуществили его мечту – презентовали большой стационарный монитор и процессор. Он этого очень хотел, ведь, как и все современные молодые люди, интересуется подобными вещами, – поделился Сергей Бабкин. – Неоднократно заставал его за всяческими играми. Да, он это любит, но не очень много сидит в этом – проводит время на улице, с друзьями или с девушкой. Ну и, конечно, учится.

На семейном празднике Бабкин встретился и с избранницей сына. Хотя признается – это далеко не первая их встреча.

С его девушкой мы знакомы, она, кстати, нам очень нравится! Вот и на дне рождения встречались. Интересно то, что у них дни рождения почти в один день – у сына 4 ноября, а у его девушки – 5-го. Так, мы 4-го встретились, немного пообщались и они пошли гулять, а на следующий день было все точно так же, – рассказал музыкант.

Напомним,

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