Сергей Бабкин поделился впечатлениями от знакомства с девушкой старшего сына Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Музыкант Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official

певец Сергей Бабкин рассказал, как поздравил старшего сына с днем рождения и как воспринял его девушку.