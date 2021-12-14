Сергей Бабкин поделился впечатлениями от знакомства с девушкой старшего сына
певец Сергей Бабкин рассказал, как поздравил старшего сына с днем рождения и как воспринял его девушку.
Мы осуществили его мечту – презентовали большой стационарный монитор и процессор. Он этого очень хотел, ведь, как и все современные молодые люди, интересуется подобными вещами, – поделился Сергей Бабкин. – Неоднократно заставал его за всяческими играми. Да, он это любит, но не очень много сидит в этом – проводит время на улице, с друзьями или с девушкой. Ну и, конечно, учится.
На семейном празднике Бабкин встретился и с избранницей сына. Хотя признается – это далеко не первая их встреча.
С его девушкой мы знакомы, она, кстати, нам очень нравится! Вот и на дне рождения встречались. Интересно то, что у них дни рождения почти в один день – у сына 4 ноября, а у его девушки – 5-го. Так, мы 4-го встретились, немного пообщались и они пошли гулять, а на следующий день было все точно так же, – рассказал музыкант.
Напомним,