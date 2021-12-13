Потап признался, что длительное время у него были комплексы из-за внешности Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Рэпер Потап instagram.com/realpotap

Рэпер Потап на протяжении многих лет комплексовал. Из-за чего - продюсер откровенно рассказал в своем интервью.