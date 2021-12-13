Потап признался, что длительное время у него были комплексы из-за внешности

13 декабря 2021 00:42 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Потап признался, что длительное время у него были комплексы из-за внешности
Рэпер Потап
instagram.com/realpotap

Рэпер Потап на протяжении многих лет комплексовал. Из-за чего - продюсер откровенно рассказал в своем интервью.

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Репер Потап в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», рассказал, чего в своей внешности стеснялся длительное время. Оказалось, все дело в зубе.

Если вы посмотрите на фотографии, я никогда не улыбался так, чтобы были видно зубы, никогда не открывал рот. Потому что всегда был кривой зуб, и я стеснялся. Стоматолог говорит мне: «Мы должны что-то сделать, потому что это полностью влияет на все ваши суставы, плечи, таз, колено, – рассказал откровенно артист. – Я поставил брекеты. Все, конечно, смеются надо мной. Типа: «Молодишься, да, 13-летний мальчик».

Супруги Потап и Настя Каменских / instagram.com/realpotap

Супруга Потапа, Настя Каменских, поддержала его решение.

Супруга сказала – это очень сексуально, – рассказал на телеканале «Украина» певец.

Напомним,

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