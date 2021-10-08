Дуэт "Потап и Настя" возвращается? Комментарий Алексея Потапенко

8 октября 2021 20:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дуэт
Потап и Настя Каменских
instagram.com/realpotap

Практически четыре года назад распался один из самых популярных дуэтов – «Потап и Настя»

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В конце 2017 года Потап и Настя Каменских приняли для себя очень сложное решение. Тогда еще коллеги, а сейчас супруги, решили посвятить себя сольным проектам.

Потап занялся развитием группы MOZGI, а Настя с успехом начала строить карьеру сольной певицы под псевдонимом NK. Сейчас звезды желанные гости на каждом концерте.

Однако в своем недавнем интервью Потап сообщил феерическую новость – дуэт «Потап и Настя» может вернуться на большую сцену. Но в этот раз в очень необычном составе.

Певец Потап / instagram.com/realpotap
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На сцене будут петь уже не Потап и Настя, а старшее поколение - Лидия Каменских и Андрей Потапенко готовят совместный проект.

Отец пишет песни, он играет на всех музыкальных инструментах. Мой отец написал недавно три песни и мы сделали аранжировки. И они решили записывать, то есть мой отец, Лида Каменских и еще кого-то приобщат к этому, – рассказал в интервью «Зірковий шлях» на канале «Украина» Потап.

Напомним, 

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