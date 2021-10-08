Дуэт "Потап и Настя" возвращается? Комментарий Алексея Потапенко
Практически четыре года назад распался один из самых популярных дуэтов – «Потап и Настя»
Потап занялся развитием группы MOZGI, а Настя с успехом начала строить карьеру сольной певицы под псевдонимом NK. Сейчас звезды желанные гости на каждом концерте.
Однако в своем недавнем интервью Потап сообщил феерическую новость – дуэт «Потап и Настя» может вернуться на большую сцену. Но в этот раз в очень необычном составе.
Отец пишет песни, он играет на всех музыкальных инструментах. Мой отец написал недавно три песни и мы сделали аранжировки. И они решили записывать, то есть мой отец, Лида Каменских и еще кого-то приобщат к этому, – рассказал в интервью «Зірковий шлях» на канале «Украина» Потап.
Напомним,