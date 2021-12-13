Сергей Середа планирует с супругой еще детей: Это же счастье, когда дети по тебе ползают Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Супруги Сергей Середа и MamaRika с сыном instagram.com/serega_sereda

2 августа 2021 года Сергей Середа стал папой. Первенца ему родила певица Анастасия Кочетова, которую все знают под псевдонимом MamaRika.