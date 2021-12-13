Сергей Середа планирует с супругой еще детей: Это же счастье, когда дети по тебе ползают

13 декабря 2021 01:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Середа планирует с супругой еще детей: Это же счастье, когда дети по тебе ползают
Супруги Сергей Середа и MamaRika с сыном
instagram.com/serega_sereda

2 августа 2021 года Сергей Середа стал папой. Первенца ему родила певица Анастасия Кочетова, которую все знают под псевдонимом MamaRika.

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Супруги быстро привыкли к новому статусу и не нарадуются родительству. Ведущий «Адской кухни» (Новый канал) Сергей Середа рассказал, как справляется с отцовством.

Сыну уже четыре месяца, и у нас такое впечатление, что он с нами был всю жизнь. Есть сложности вроде недосыпа, но это все нивелируется одной улыбкой, одним его взглядом, –рассказал Сергей Новому каналу на съемках Improv Live Show. – Привыкнуть, что нас стало трое, было несложно. Наверное, это связано с тем, что мы достаточно взрослые, нам не по 20 лет, и к рождению ребенка шли осознанно.

Сергей Середа с сыном / instagram.com/serega_sereda

Также ведущий «Адской кухни» рассказал, планируют ли они с супругой еще детей.

Наверное, хотел бы стать многодетным папой. Это же счастье, когда дети по тебе ползают. Но этот вопрос не только ко мне. Не я ведь рожаю. Поэтому у Насти тоже нужно спросить, – улыбается Сергей. – Но больше одного ребенка однозначно хотим. Правда, сначала надо чуть передохнуть и выспаться.

Напомним,

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дети звезд личная жизнь звезд Адская кухня Новый Канал новости MamaRika Сергей Середа Анастасия Кочетова

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