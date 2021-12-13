Продолжение Секса в большом городе громко стартовало на HBO

Сиквел секса в большом городе громко стартовал на HBO / кадр из сериала HBO

Продолжения сериала о Кэрри Брэдшоу и ее подругам преданные поклонники ждали почти 17 лет.

Сериал «И просто так», который является сиквелом «Секса в большом городе», вышел на экраны 10 декабря.

Всего за несколько дней его успели посмотреть сотни тысяч телезрителей.

В компании HBO Max уже констатировали, что сериал побил все рейтинги и стал самой просматриваемой премьерой в истории телеканала. Это и неудивительно, учитывая популярность оригинального шоу.

Ныне доступны уже первые две серии, их можно посмотреть на стриминговом сервисе HBO.

Пока поклонники в ожидании следующих эпизодов, тем более, что впечатление после первых двух серий среди фанатов сложилось неоднозначное. Многим понравилось, но столько же людей остались не удовлетворены продолжением.

Напомним,