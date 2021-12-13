Продолжение Секса в большом городе громко стартовало на HBO
Продолжения сериала о Кэрри Брэдшоу и ее подругам преданные поклонники ждали почти 17 лет.
Сериал «И просто так», который является сиквелом «Секса в большом городе», вышел на экраны 10 декабря.
Всего за несколько дней его успели посмотреть сотни тысяч телезрителей.
Ныне доступны уже первые две серии, их можно посмотреть на стриминговом сервисе HBO.
Пока поклонники в ожидании следующих эпизодов, тем более, что впечатление после первых двух серий среди фанатов сложилось неоднозначное. Многим понравилось, но столько же людей остались не удовлетворены продолжением.
Напомним,