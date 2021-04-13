Оскар 2021: когда и где смотреть в Украине

13 апреля 2021 10:19 Александр Кива
Оскар 2021: когда и где смотреть в Украине
Оскар 2021: когда и где смотреть в Украине
пресс-служба

Восьмой год подряд телеканал «Украина» получил права на эксклюзивную прямую трансляцию церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»®.

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93-я церемония пройдет снова в Лос-Анджелесе, а зрители канала «Украина» получат уникальную возможность стать свидетелями главного события в мировой киноиндустрии и вместе со всем миром наблюдать за вручением самых желанных наград в области кино.

В этом году церемония вручения «Оскар»® была перенесена с февраля на апрель в связи с влиянием пандемии COVID-19 в мире. Несмотря на изменения, организаторы прилагают все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии. Мероприятие состоится 25 апреля на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса с прямыми включениями из голливудского кинотеатра «Долби», а также сопутствующих площадок по всему миру.

Номинанты премии «Оскар»® в 23 категориях были объявлены 15 марта 2021 года. Уже известно, что специальную награду имени Джина Гершолта отдано актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу Тайлеру Перри и организации Motion Picture & Television Fund, которая помогает работникам киноиндустрии с ограниченными ресурсами. Обе вручат на 93-й церемонии «Оскар»®. Больших вечеринок и мероприятий, проходивших в рамках кинопремии, в этом году не будет, учитывая проколы COVID-19.

Показ церемонии запланирован в более чем 200 странах, среди которых и Украина. Благодаря прямой трансляции на телеканале «Украина» зрители станут свидетелями самой престижной и красивой кинопремии мира.

Смотрите церемонию вручения премии «Оскар»® в эфире канала «Украина»!

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