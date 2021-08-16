Анатолий Анатолич сделал оригинальные тату в честь сына Нила

Звезда канала «Украина», ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич недавно в третий раз стал папой.

Ведущий Анатолий Анатолич уже успел сделать множество татуировок с рисунками, именами и особыми символами своих детей. На днях на теле телезвезды появилось два тату, посвященные рождению сына Нила.

Сделал новые тату. Основное находится на плече, а спереди – маленькое «13:13» – это время, когда родился Нил. Мне всегда нравилось число 13, и так получилось, что сын появился на свет в 13 часов и 13 минут! Верь после этого в такие вещи, – поделился ведущий в своих соцсетях.

Ведущий Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

Комментировать «основное» тату Анатолий Анатолич пока не стал, но теперь на плече ведущего находится изображение астронавта, который держит планеты, будто воздушные шарики. Такая она отцовская любовь.

Кстати, Анатолий Анатолич очень часто делится фотографиями сына, одну даже подписал так: «Извините, пока только такие посты. Я очень влюблен в сына».

Ведущий Анатолий Анатолич с сыном / instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним,