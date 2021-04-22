Оскар 2021: Остапчук и Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами

Ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая расскажут зрителям все самые интересные подробности кинопремии, которая в этом году пройдет в новом формате.

Пандемия COVID-19 в мире изменила все. Тем не менее, телезрители смогут стать свидетелями главного события в мировой киноиндустрии. Эксклюзивная трансляция «Оскара»® на телеканале «Украина» начнется в 01:30. Мероприятие состоится на Юнион-стейшн, что в центре Лос-Анджелеса, а дополнят церемонию прямые включения из голливудского кинотеатра «Долби»® в центре Голливуд & Хайленд, а также сопутствующих площадок по всему миру.

Ведущий гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук и лицо программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами на «Оскар»®, а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.

Мы как-то смеялись, что после того, как Остапчук провел Евровидение, осталось только стать ведущим «Оскара»®. И вот эта «маленькая» мечта осуществилась, и в прямом эфире канала «Украина» мы вместе с телезрителями всей страны будем смотреть и комментировать главную кинопремию мира и первыми узнавать ее лауреатов, – делится Владимир Остапчук. – Кто же победит? У меня нет фаворитов, потому что если делать прогнозы, то лучше я скажу, каким будет завтра курс доллара или когда закончится пандемия, чем выберу лучший фильм года. При этом я очень жду дня, когда вместе со зрителями стану ближе к магии создания великого кино и виртуально буду рядом с теми, кто будет получать заветную статуэтку «Оскар»® в Лос-Анджелесе».

Также в студии ведущие сделают обзор прессы, покажут самые интересные публикации звезд в соцсетях и невероятные наряды, которые селебрити выбрали для церемонии.

В этом году за главный «Оскар»® в номинации «Лучший фильм» будут соревноваться восемь кинолент: «Отец», «Иуда и Черный Мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой».

В категории «Лучшая режиссура» представлены Томас Винтенберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Хлоя Чжао («Земля кочевников»), Эмеральд Феннел («Перспективная девушка»), Ли Айзек Чун («Минари»).

За статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» поборются актеры Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гэри Олдман («Манк»), Стивен Юн («Минари»).

За первенство в номинации «Лучшая женская роль» будут соревноваться актрисы Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).

Смотрите прямую трансляцию 93-й церемонии вручения премии «Оскар» ® в ночь с 25 на 26 апреля с 01:30 на телеканале «Украина».