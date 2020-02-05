Оскар-2020: организаторы сообщили о нововведениях

5 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Оскар-2020: организаторы сообщили о нововведениях
Оскар-2020: организаторы сообщили о нововведениях
пресс-служба

Оскар-2020 пройдет без мяса и пластиковых бутылок, о нововведениях 2020 года уже сообщили представители академии.

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Тренд «Золотого глобуса», на котором знаменитости упоминали в своих речах климатические проблемы, связанные в том числе с животноводством, не остался незамеченным организаторами Оскара.

Американская киноакадемия сообщила, что в меню для знаменитостей в этом году будут исключительно продукты растительного происхождения.

Однако это ограничение не коснется традиционного неформального ужина после завершения официальной части.

Ужин не будет полностью вегетарианским, около 30% блюд будут обычными.

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Подобное решение не осталось незамеченным общественностью, из-за чего в социальных сетях довольно быстро разгорелся очередной «оскаровский» скандал.

Многие ньюзмейкеры посчитали избирательное следование трендам лицемерным, впрочем, другие поддержали организаторов Оскара, отметив, что представители всех рационов должны получать то, что любят. 

Напомним,

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