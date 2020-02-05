Оскар-2020: организаторы сообщили о нововведениях
Оскар-2020 пройдет без мяса и пластиковых бутылок, о нововведениях 2020 года уже сообщили представители академии.
Американская киноакадемия сообщила, что в меню для знаменитостей в этом году будут исключительно продукты растительного происхождения.
Однако это ограничение не коснется традиционного неформального ужина после завершения официальной части.
Ужин не будет полностью вегетарианским, около 30% блюд будут обычными.
Многие ньюзмейкеры посчитали избирательное следование трендам лицемерным, впрочем, другие поддержали организаторов Оскара, отметив, что представители всех рационов должны получать то, что любят.
Напомним,