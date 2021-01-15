ТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили

ТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили

Украинский авторынок пережил кризис в 2020 году, но были и позитивные новости.

В материалы мы собрали главные события и новости автомобильной индустрии в Украине.

Карантин

Автофиксация вернулась

Весенний карантин в Украине обвалил продажи новеньких машин почти на 50%, а подержанные авто в это время даже на учет ставить перестали. Но рынок довольно быстро восстановился и по итогам года падение продаж составило всего 3%.

С 1 июня в нашей стране начали функционировать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Изначально они работали только в Киеве и области (45 штук), но к концу года появились и во Львове.

С помощью камер за полгода зафиксировали около миллиона нарушений.

Возрождение ЗАЗ

Осенью Запорожский автомобильный завод, наконец, вернулся к производству легковушек.

Первым на конвейер поставили кроссовер Renault Arkana. Всего за год собрали чуть больше 800 автомобилей.

Новый бренд

На украинском рынке именно в кризисный 2020 год появился новый бренд, китайский Jetour. Дочка Chery представила семиместный кроссовер X70 – цена демократичная, а оснащение даже немного поражает разнообразием.

Подорожание ГБО

В 2020 году регистрация ГБО в Украине взлетела, раньше процедура обходилась в 600 гривен максимум, а теперь за регистрацию придется отдать 3000 гривен. Это привело к резкому падению (в 3-4 раза) спроса на переоборудование авто на газ.

Напомним,