ТОП-5 автомобильных новостей Украины за 2020 год: если вы пропустили
Украинский авторынок пережил кризис в 2020 году, но были и позитивные новости.
В материалы мы собрали главные события и новости автомобильной индустрии в Украине.
Карантин
Автофиксация вернулась
С 1 июня в нашей стране начали функционировать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.
Изначально они работали только в Киеве и области (45 штук), но к концу года появились и во Львове.
С помощью камер за полгода зафиксировали около миллиона нарушений.
Возрождение ЗАЗ
Первым на конвейер поставили кроссовер Renault Arkana. Всего за год собрали чуть больше 800 автомобилей.
Новый бренд
На украинском рынке именно в кризисный 2020 год появился новый бренд, китайский Jetour. Дочка Chery представила семиместный кроссовер X70 – цена демократичная, а оснащение даже немного поражает разнообразием.
Подорожание ГБО
Напомним,