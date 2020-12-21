В Украине в 2021 году автомобили будут регистрировать иначе

21 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
В Украине в 2021 году автомобили будут регистрировать иначе
В Украине в 2021 году автомобили будут регистрировать иначе
Unsplash.com

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру регистрации транспортных средств.

Кому нужно регистрировать автомобили в Украине

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В нашей стране регистрация является обязательной процедурой для транспортных средств, как новых, так и с пробегом.

В каких случаях регистрируется автомобиль? 

  • Новый после покупки,
  • Купленный на вторичном рынке,
  • Переданный другому лицу,
  • Ввезенный с территории другой страны.

Как зарегистрировать автомобиль в Украине в 2021 году

Чтобы зарегистрировать авто (автобус, самоходную машину, сконструированную на основе шасси авто, а также мотоцикл, автомобиль, мотоколяску и мопед) необходимо подать заявление на получение номерных знаков.

Сделать это с 2021 года можно и через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал, если не требуется осмотр. Процедура осмотра упрощается – при регистрации, перерегистрации и снятия с учета. 

Номерной знак для ТС для разовых поездок можно отныне заказать и у хозяйственного субъекта.

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Что еще нового предусматривает закон?

1. Отчуждение ТС запрещено, если должник содержится в национальном реестре.

2. Нельзя передавать авто по наследству без переаттестации на наследника.

Закон вступает в силу с 2021 года. 

Напомним,

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