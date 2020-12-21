В Украине в 2021 году автомобили будут регистрировать иначе
Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру регистрации транспортных средств.
Кому нужно регистрировать автомобили в Украинетранспортных средств, как новых, так и с пробегом.
В каких случаях регистрируется автомобиль?
- Новый после покупки,
- Купленный на вторичном рынке,
- Переданный другому лицу,
- Ввезенный с территории другой страны.
Как зарегистрировать автомобиль в Украине в 2021 году
Чтобы зарегистрировать авто (автобус, самоходную машину, сконструированную на основе шасси авто, а также мотоцикл, автомобиль, мотоколяску и мопед) необходимо подать заявление на получение номерных знаков.
Сделать это с 2021 года можно и через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал, если не требуется осмотр. Процедура осмотра упрощается – при регистрации, перерегистрации и снятия с учета.
Номерной знак для ТС для разовых поездок можно отныне заказать и у хозяйственного субъекта.
1. Отчуждение ТС запрещено, если должник содержится в национальном реестре.
2. Нельзя передавать авто по наследству без переаттестации на наследника.
Закон вступает в силу с 2021 года.
Напомним,