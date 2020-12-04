Невероятная правда о звездах: ревизия авто Игоря Кондратюка и экскурсия по дому Татьяны Литвиновой

В субботу, 5 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дайджест самого романтического реалити страны «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты минувшей недели проекта. В гостях у звезды: экскурсию по своему дому проведет Татьяна Литвинова. Что интересного журналисты проекта найдут в личном пространстве селебрити?

Ревизия авто Игоря Кондратюка: что шоумен всегда возит с собой? Кто из знаменитостей терпел издевательства над собой? И для кого это обернулось последствиями на всю жизнь? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,