Невероятная правда о звездах: ревизия авто Игоря Кондратюка и экскурсия по дому Татьяны Литвиновой

4 декабря 2020 21:10 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Игоря Кондратюка и экскурсия по дому Татьяны Литвиновой
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Игоря Кондратюка и экскурсия по дому Татьяны Литвиновой
пресс-служба

В субботу, 5 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Дайджест самого романтического реалити страны «Холостячка»: наиболее интересные и горячие моменты минувшей недели проекта.  В гостях у звезды: экскурсию по своему дому проведет Татьяна Литвинова. Что интересного журналисты проекта найдут в личном пространстве селебрити?

Ревизия авто Игоря Кондратюка: что шоумен всегда возит с собой? Кто из знаменитостей терпел издевательства над собой? И для кого это обернулось последствиями на всю жизнь? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,

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