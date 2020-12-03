Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
3 декабря 2020 23:00
Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
pixabay.com
Заледеневшее лобовое стекло – это, пожалуй, самая распространенная проблема для водителей зимой.
Читайте такжеVolvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокарыКак правило, на разморозку приходится тратить много времени, которого нет. Водители используют теплую воду и долго ждут, пока со стекла сойдет лед. Но есть и более быстрый способ устранить проблему и для этого понадобятся всего два ингредиента.
Как разморозить стекло машины быстро?
1. Берем спирт, воду и пульверизатор.
2. Смешиваем в соотношении 1 к 2 и начинаем распрыскивать на поверхность.
3. Когда лед станет мягким, удалите его специальным прибором или собственноручно.
Внимание! Никогда не поливайте замерзшее стекло горячей водой, из-за резкого контраста температур стекло может лопнуть. Особенно опасно это, если в стекле уже образовались микроскопические трещины, о которых вы не знаете.
Напомним,