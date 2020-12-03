Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?

3 декабря 2020 23:00 Алла Лысак
Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
pixabay.com

Заледеневшее лобовое стекло – это, пожалуй, самая распространенная проблема для водителей зимой.

Читайте такжеVolvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокары
Как правило, на разморозку приходится тратить много времени, которого нет. Водители используют теплую воду и долго ждут, пока со стекла сойдет лед. Но есть и более быстрый способ устранить проблему и для этого понадобятся всего два ингредиента.

Как разморозить стекло машины быстро?

1. Берем спирт, воду и пульверизатор. 

2. Смешиваем в соотношении 1 к 2 и начинаем распрыскивать на поверхность.

3. Когда лед станет мягким, удалите его специальным прибором или собственноручно.

Внимание! Никогда не поливайте замерзшее стекло горячей водой, из-за резкого контраста температур стекло может лопнуть. Особенно опасно это, если в стекле уже образовались микроскопические трещины, о которых вы не знаете.

Читайте такжеУход за машиной зимой: три важных совета для автоледи
Вы можете использовать картон для профилактики образования ледяной корки на стекле. Для этого достаточно просто накрывать картонкой стекло, оставляя машину в гараже или под домом на свежем воздухе.

Напомним,

Облако тегов

Лайфхаки автомобиль зима автомобильные подставы лобовое стекло лайфхаки для водителей

Материалы по теме

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
Lifestyle

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки
Наука и техника

Лайфхаки, способные увеличить время работы смартфона без подзарядки
Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи
АвтоЛеди

Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледиЭксклюзив
Как выбрать идеальный головной убор, чтобы утеплиться и не испортить прическу
Полезные советы

Как выбрать идеальный головной убор, чтобы утеплиться и не испортить прическу
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK