Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?

Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?

Заледеневшее лобовое стекло – это, пожалуй, самая распространенная проблема для водителей зимой.

Как разморозить стекло машины быстро?

Как правило, на разморозку приходится тратить много времени, которого нет. Водители используют теплую воду и долго ждут, пока со стекла сойдет лед. Но есть и более быстрый способ устранить проблему и для этого понадобятся всего два ингредиента.

1. Берем спирт, воду и пульверизатор.

2. Смешиваем в соотношении 1 к 2 и начинаем распрыскивать на поверхность.

3. Когда лед станет мягким, удалите его специальным прибором или собственноручно.

Внимание! Никогда не поливайте замерзшее стекло горячей водой, из-за резкого контраста температур стекло может лопнуть. Особенно опасно это, если в стекле уже образовались микроскопические трещины, о которых вы не знаете.

Вы можете использовать картон для профилактики образования ледяной корки на стекле. Для этого достаточно просто накрывать картонкой стекло, оставляя машину в гараже или под домом на свежем воздухе.

Напомним,