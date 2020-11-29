Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи - видео
Еще немного и холода на несколько месяцев станут частью нашей жизни.
Нужно ли прогревать?
При нашем климате прогревать машину перед поездкой не обязательно. Эта привычка передалась нам из прошлого, когда были старые карбюраторные системы. В новых машинах этой проблемы нет.
Автомобиль абсолютно герметичен.
Это не совсем так. Влага попадает в салон через щели и может испортить электрику, в некоторых случаях даже двигатель. Поэтому даже, если вы не планируете разъезжать на своей машине зимой, периодически чистите ее от снега.
Скажите ручнику «нет»!автомобиль на ночь, проверьте прогноз погоды. Если ожидаются морозы, пользоваться ручником категорически не стоит. Колодки примёрзнут и утром вы никуда не уедите. Лучше всего подложить под колеса кирпичи.