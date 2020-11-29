Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи - видео

29 ноября 2020 21:50 Александр Кива
Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи - видео
Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи
пресс-служба

Еще немного и холода на несколько месяцев станут частью нашей жизни.

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Среди автолюбителей крутится много разговоров, правил и чрезвычайно «полезных» советов, что нужно делать зимой. «Джедаи» на канале 2+2 собрали главные мифы и правила по уходу за автомобилем в это время года.

Нужно ли прогревать?

При нашем климате прогревать машину перед поездкой не обязательно. Эта привычка передалась нам из прошлого, когда были старые карбюраторные системы. В новых машинах этой проблемы нет.

Автомобиль абсолютно герметичен.

Это не совсем так. Влага попадает в салон через щели и может испортить электрику, в некоторых случаях даже двигатель. Поэтому даже, если вы не планируете разъезжать на своей машине зимой, периодически чистите ее от снега.

Скажите ручнику «нет»!

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Оставляя автомобиль на ночь, проверьте прогноз погоды. Если ожидаются морозы, пользоваться ручником категорически не стоит. Колодки примёрзнут и утром вы никуда не уедите. Лучше всего подложить под колеса кирпичи. 

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