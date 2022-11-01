Як правильно підготуватися до зими. Чек-лист необхідних речей

Цього року зима буде важкою, а готуватися до неї потрібно вже зараз!

Енергія

Якщо з постачанням електроенергії будуть, з великою вірогідністю, проблеми, то необхідно запастися маленькими або великими акумуляторами, які цю енергію зберігають. Перше – це павербанки, які допоможуть вам зарядити смартфон.

Також зробіть запас батарейок. Якщо є фінансова можливість – знайдіть генератор.

Їжа

У випадку довгого відключення електропостачання проблеми можуть виникнути і з холодильником, де зберігаються продукти, і з водопостачанням для їх приготування. Тож треба подбати про запас продуктів, які не треба готувати. Це консерви різного наповнення. Підійдуть і рибні, і овочеві, й курячі, наприклад. Зробіть собі такий запас на випадок дійсно поганої ситуації. Якщо її не буде – зможете просто поласувати цими консервами весною, коли буде настрій або на пікніку.

Освітлення

З цією проблемою вам допоможуть впоратися дві речі — ліхтарики і свічки. Перші будуть корисні, якщо вам потрібно йти по темряві, а другі – більш стаціонарний випадок. Свічки дають гарне освітлення – запаливши декілька, ви зможете читати книжку.

Не забудьте про сірники.

Правильні напої

Навіть без електричної енергії у вас залишиться газ, а напої, що зігрівають, допоможуть втримати нормальну температуру тіла взимку без опалення. Не нехтуйте цим лайфхаком, запасіться чаєм, кавою, какао, напоями, що зігрівають.

Нагадаємо,