Як правильно підготуватися до зими. Чек-лист необхідних речей

1 ноября 2022 19:25 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Як правильно підготуватися до зими. Чек-лист необхідних речей
Як правильно підготуватися до зими. Чек-лист необхідних речей
freepik.com

Цього року зима буде важкою, а готуватися до неї потрібно вже зараз!

Енергія

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Якщо з постачанням електроенергії будуть, з великою вірогідністю, проблеми, то необхідно запастися маленькими або великими акумуляторами, які цю енергію зберігають. Перше  – це павербанки, які допоможуть вам зарядити смартфон.

Також зробіть запас батарейок. Якщо є фінансова можливість  – знайдіть генератор.

Їжа

У випадку довгого відключення електропостачання проблеми можуть виникнути і з холодильником, де зберігаються продукти, і з водопостачанням для їх приготування. Тож треба подбати про запас продуктів, які не треба готувати. Це консерви різного наповнення. Підійдуть і рибні, і овочеві, й курячі, наприклад. Зробіть собі такий запас на випадок дійсно поганої ситуації. Якщо її не буде – зможете просто поласувати цими консервами весною, коли буде настрій або на пікніку. 

Освітлення

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З цією проблемою вам допоможуть впоратися дві речі — ліхтарики і свічки. Перші будуть корисні, якщо вам потрібно йти по темряві, а другі – більш стаціонарний випадок. Свічки дають гарне освітлення – запаливши декілька, ви зможете читати книжку.

Не забудьте про сірники.

Правильні напої

Навіть без електричної енергії у вас залишиться газ, а напої, що зігрівають, допоможуть втримати нормальну температуру тіла взимку без опалення. Не нехтуйте цим лайфхаком, запасіться чаєм, кавою, какао, напоями, що зігрівають. 

Нагадаємо, 

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