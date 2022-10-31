2023 рік якої тварини
За кілька місяців українці зустрічатимуть Новий рік. Символ нового року за східним календарем підкаже, яким він буде.
Яка тварина символізує 2023 рік
2023 рік пройде під символом Чорного Водяного Кролика або Кота. В данному випадку дуальність виникла через те, що у Китаї та на південному сході Азії астрологи користувалися різними календарями, що мали суттєві розбіжності. Тож у Китаї символом року визначили Кролика, а у В'єтнамі — Кота.
Основним для нас залишається саме китайский календарь.
Незважаючи на прогнози астрологів щодо вдачі Кролика, рік все ж буде більш спокійним і стабільним, якщо порівнювати його з Тигром. Кролики мають лагідний норов, то ж у нас, українців, буде можливість заспокоїтися і прийти до гармонії в собі.
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