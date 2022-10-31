2023 рік якої тварини

За кілька місяців українці зустрічатимуть Новий рік. Символ нового року за східним календарем підкаже, яким він буде.

Яка тварина символізує 2023 рік

2023 рік пройде під символом Чорного Водяного Кролика або Кота. В данному випадку дуальність виникла через те, що у Китаї та на південному сході Азії астрологи користувалися різними календарями, що мали суттєві розбіжності. Тож у Китаї символом року визначили Кролика, а у В'єтнамі — Кота.

Основним для нас залишається саме китайский календарь.

Кролик на Сході символізує довге життя, жвавий характер і велику кількість подій. Астрологи попереджають, що у рік Кролика можливо багато непередбачуваних подій, не застрахована Украина і від різких поворотів долі. Можливо, вам будет важко підлаштуватися під швидкий ритм року, адже Кролик ще й буде водяним, тобто стихія також провокуватиме мінливість. Сподіватися на успіх необхідно людям, які завжди докладали багато зусиль для реалізації своїх мрій. Нічого не робити і просто реагувати на події навколишнього світу - це не добрий варіант для 2023 року. Ініціативність, сміливість, готовність брати долю у свої руки, ось що вам знадобиться.

Незважаючи на прогнози астрологів щодо вдачі Кролика, рік все ж буде більш спокійним і стабільним, якщо порівнювати його з Тигром. Кролики мають лагідний норов, то ж у нас, українців, буде можливість заспокоїтися і прийти до гармонії в собі.

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