Alina Tim випустила трек про трагічну історію кохання

20 октября 2022 11:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Alina Tim випустила трек про трагічну історію кохання
Артистка та телеведуча Alina Tim
Пресслужба

Артистка та телеведуча Alina Tim вже багато років працює психотерапевтом.

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За словами Alina Tim невміння сказати про свої почуття – це одна з найбільших проблем сьогодення у стосунках і досі. Їй і присвячений останній трек «Твоя».

Творчість для дівчини – своєрідна терапія для неї самої. А так більшість часу вона приділяє основній роботі. Після початку війни вона зрозуміла, що у багатьох історіях її клієнтів фігурує схожа проблема.

Нас ніколи не вчили говорити про свої почуття, але зараз, у період війни, це стало як ніколи важливо. Бо ми ж не знаємо чи побачимо кохану людину вже завтра. І потім воно дуже сильно болить – коли усвідомлюєш, скільки всього хотів сказати і не сказав людині, яка вже загинула, – говорить зірка.

Артистка та телеведуча Alina Tim / Пресслужба

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Артистка зізнається, що давно хотіла екранізувати якусь історію на схожу тему, але все ніяк не знаходилось конкретних ідей та часу. Та раптово вона зрозуміла, що про такі речі потрібно говорити саме зараз.

Я відчула як ніколи, яке крихке життя. Моя сім’я в Харкові. Я мешкаю на одному із останніх поверхів висотки в центрі міста і неоднократно бачила прильоти. Я розумію і знаю, що кожного дня когось з нас може не стати, тому по іншому дивлюсь багато на які речі. Хочеш сказати, що любиш? Не мовчи. Завтра може бути пізно, – говорить Alina Tim.

Артистка та телеведуча Alina Tim / Пресслужба

Кліп знімали практично з нульовими бюджетами командою ентузіастів.

Для режисерки Каміли Лободенко це взагалі перша робота такого формату, а так вона ще тільки навчається. Оператор Павло Шеїн раніше знімав кліпи для Ірини Білик, гурту Віа Гра, NK. Головний герой – теж не професійний актор, а військовий Олександр Романов. Він брав участь у боях під Бахмутом, і коли стрибав з танка із бронежилетами, надірвав собі спину тож приїхав в Київ на операцію. Зйомки стали для нього такою собі емоційною розрядкою перед тим, як знову повернутися на фронт, – розповідає артистка.

Співачка каже, що цим відео вона, як професійний психолог хоче привернути увагу до того, що люди часто не вміють говорити про свої почуття і з цією проблемою щось треба робити.

Нагадаємо, 

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