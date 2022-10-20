Alina Tim випустила трек про трагічну історію кохання
Артистка та телеведуча Alina Tim вже багато років працює психотерапевтом.
Творчість для дівчини – своєрідна терапія для неї самої. А так більшість часу вона приділяє основній роботі. Після початку війни вона зрозуміла, що у багатьох історіях її клієнтів фігурує схожа проблема.
Нас ніколи не вчили говорити про свої почуття, але зараз, у період війни, це стало як ніколи важливо. Бо ми ж не знаємо чи побачимо кохану людину вже завтра. І потім воно дуже сильно болить – коли усвідомлюєш, скільки всього хотів сказати і не сказав людині, яка вже загинула, – говорить зірка.
Я відчула як ніколи, яке крихке життя. Моя сім’я в Харкові. Я мешкаю на одному із останніх поверхів висотки в центрі міста і неоднократно бачила прильоти. Я розумію і знаю, що кожного дня когось з нас може не стати, тому по іншому дивлюсь багато на які речі. Хочеш сказати, що любиш? Не мовчи. Завтра може бути пізно, – говорить Alina Tim.
Кліп знімали практично з нульовими бюджетами командою ентузіастів.
Для режисерки Каміли Лободенко це взагалі перша робота такого формату, а так вона ще тільки навчається. Оператор Павло Шеїн раніше знімав кліпи для Ірини Білик, гурту Віа Гра, NK. Головний герой – теж не професійний актор, а військовий Олександр Романов. Він брав участь у боях під Бахмутом, і коли стрибав з танка із бронежилетами, надірвав собі спину тож приїхав в Київ на операцію. Зйомки стали для нього такою собі емоційною розрядкою перед тим, як знову повернутися на фронт, – розповідає артистка.
Співачка каже, що цим відео вона, як професійний психолог хоче привернути увагу до того, що люди часто не вміють говорити про свої почуття і з цією проблемою щось треба робити.
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