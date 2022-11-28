Зимовий гардероб на випадок відсутності тепла: ТОП-5 порад

28 ноября 2022 19:15 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Зимовий гардероб на випадок відсутності тепла: ТОП-5 порад
Зимовий гардероб на випадок відсутності тепла: ТОП-5 порад
freepik.com

Що купити, щоб не мерзнути вдома і на вулиці взимку?

1.  Купіть комплект термобілизни

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Будь-який одяг взимку стане теплішим і комфортнішим, якщо ви носитимете його в комплекті з термобілизною.

Справа в тому, що верхній одяг просто не може виконувати весь спектр функцій, що від нього іноді вимагають.

Для цього і було вигадано термобілизну. Вона надівається на тіло, забезпечує виведення вологи та утримує тепло.

Термобілизна не намокає і не вбирає запахи, тому не вимагає щоденного прання.

2. Зверніть увагу на фліс

Одяг із флісу взимку зігріватиме краще, ніж варіанти з іншою підкладкою. Фліс тримає тепло, як шерсть, але у догляді він набагато менш вимогливий.

Такий одяг дає тілу дихати та не поглинає запахи.

3. Якою має бути куртка

Натуральний склад з пуху чи пір'я відмінно зберігає тепло. Але пух, якщо неправильно доглядати куртку, може зміщуватися і деформуватися.

Також не виключено, що у вас на нього алергія.

Не відмовляйтеся від сучасних різновидів синтепону, які відрізняються простотою у догляді, не бояться води та не деформуються. Дивіться на товщину синтепону, чим він товщий, тим куртка вас краще зігріватиме навіть у найлютіші морози.

4. Не забувайте про деталі

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Щоб не мерзнути, потрібно повністю захистити себе від холоду, подбати не лише про ноги, а й про стопи, не лише про плечі, а й про шию. Ми підійшли до дуже важливої ​​складової зимового гардеробу. Сюди відносяться шкарпетки, домашні капці, шарфи, рукавички.

5. Звертайте увагу на виробника

На жаль, нікуди не дівається проблема з невідповідністю одягу до заявлених якостей або складу. Якщо куртку, наприклад, виготовила безіменна фабрика в Китаї, то на покупці такого виробу ви точно зможете заощадити (у цьому випадку ви заощаджуєте саме на відсутності гарантії, що ви купили досить прийнятну річ).

Наприклад, для чоловіків брендом, який дуже дбає про свою репутацію та відрізняються надійністю, є Twerdowsky. Саме зараз магазин активно розпродає зимову колекцію пальт, яка дуже припала до душі українським чоловікам. Twerdowsky є брендом, що пропонує європейську якість за доступними цінами, то ж скористайтеся нагодою і зробіть вдалу покупку перед новим сезоном.

Нагадаємо,

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