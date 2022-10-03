Тарас Цимбалюк пояснив, чому українська мова на часі

Актор серіалу «Полкан», який стартує 24 жовтня на Новому каналі, Тарас Цимбалюк висловив свою думку щодо українізації.

До 24 лютого 2022-го багато хто з українців спілкувався російською мовою і не бачив у цьому нічого поганого. Однак усе змінив повномасштабний наступ рф на Україну – російська мова почала сприйматися більшістю як ворожа.

Своїми думками про те, чи на часі українізація та як її потрібно проводити, поділився Тарас Цимбалюк, який зіграв поліцейського Дена у серіалі «Полкан» Нового каналу.

Я вважаю, що мовне питання дуже важливе. Мова – однозначно наша зброя. Якщо ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють англійською, німецькою – то носії цієї мови не були агресорами в таких масштабах. Якщо ж йдеться про росіян, які принесли в Україну свою мову, то після повномасштабного вторгнення ми повинні розуміти, що це – мова агресора, – сказав Тарас в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Нам слід усвідомити, що ось окупант, і російська мова несе в собі максимальне зло.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Разом із тим, вважає Цимбалюк, не варто нав’язувати всім українську мову силою.

Дуже нерозумно зараз тиснути на людей з того ж Маріуполя або Луганська – вони повинні призвичаїтися до мови поступово, – додав актор серіалу Нового каналу. – Нині досить непростий час, старше покоління росло в радянському союзі та розмовляло російською.

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