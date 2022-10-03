Тарас Цимбалюк пояснив, чому українська мова на часі
Актор серіалу «Полкан», який стартує 24 жовтня на Новому каналі, Тарас Цимбалюк висловив свою думку щодо українізації.
Своїми думками про те, чи на часі українізація та як її потрібно проводити, поділився Тарас Цимбалюк, який зіграв поліцейського Дена у серіалі «Полкан» Нового каналу.
Я вважаю, що мовне питання дуже важливе. Мова – однозначно наша зброя. Якщо ми говоримо про якусь Швейцарію, де люди розмовляють англійською, німецькою – то носії цієї мови не були агресорами в таких масштабах. Якщо ж йдеться про росіян, які принесли в Україну свою мову, то після повномасштабного вторгнення ми повинні розуміти, що це – мова агресора, – сказав Тарас в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Нам слід усвідомити, що ось окупант, і російська мова несе в собі максимальне зло.
Дуже нерозумно зараз тиснути на людей з того ж Маріуполя або Луганська – вони повинні призвичаїтися до мови поступово, – додав актор серіалу Нового каналу. – Нині досить непростий час, старше покоління росло в радянському союзі та розмовляло російською.
Нагадаємо,