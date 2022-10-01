Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз з міліціонером: «Розвели на сто гривень»

Учасник Improv Live Show та ведучий «Пари на мільйон» (Новий канал) Рома Міщеряков розповів, як його обдурили на початку кар’єри.

Однією з фішок третього сезону проекту Improv Live Show , який зняли до повномасштабної війни, а покажуть з 2 жовтня на YouTube-каналі Нового каналу, є імпровізація «Щире каяття». У ній зіркові гості шоу діляться історіями з життя, за які їм соромно, а імпровізатори з цього жартують. Дія відбувається у відділку поліції.

В тему цього своїми спогадами поділився один з учасників гумористичного шоу та ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Рома Міщеряков.

Приблизно дев’ять-десять років тому, коли стендап лише почав з’являтись у Києві, були відкриті мікрофони. Я спробував взяти участь в одному з них, – розповідає імпровізатор. – Це був заклад, де всі напої, десерти і навіть перші страви подавалось в банках. А кубком за перемогу у відкритому мікрофоні була трилітрова банка з іменами коміків, які в той вечір виступали.

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз із міліціонером / Пресслужба Нового каналу

Рома виграв у тому відкритому мікрофоні, тож додому повертався з трилітровою банкою.

Я спустився в метро, до мене підійшов на той момент ще міліціонер і попросив мої документи, – згадує Міщеряков. – З собою в мене їх не було, лише фото в телефоні. Він запитав, що у мене в руках, я відповів, що це кубок за стендап. І далі запитання: «Що таке стендап?» Я зрозумів, що це буде дуже довга розмова (сміється). Далі він взяв банку. Я сказав, що там прізвища та імена, а він мені: «Тобто ви ідете в метро з банкою, в якій імена якихось людей?» Я кажу: «Так». І далі чую: «Ходімо зі мною». Ми зайшли в маленьку кімнатку в метро. Там стіл, стілець, шафка і телефон.

Це сталося багато років тому, Рома був лише на старті своєї кар’єри, працював сценаристом, жодного разу в житті не зіштовхувався з міліцією, тож і не знав, як потрібно реагувати та що запитувати.

Я тоді не подумав, що треба запитати про причину затримки, відстоювати свої права, – зізнається ведучий Нового каналу. – Він сказав, що ми поїдемо у поліцейський відділок, щоб з’ясувати мою особу. Я розповів йому, що працюю сценаристом. Він сказав: «Ти нормальний чувак. Стривай, я маю зателефонувати своєму начальству». Піднімає слухавку, розповідає нашу ситуацію, потім кладе слухавку і каже, що таки треба їхати. Я наче погодився, а він все одно: «Зараз я ще дещо спробую». Знову піднімає слухавку і просить у когось дозволу відпустити мене під його відповідальність. Кладе слухавку і каже: «Все, домовився. Але тепер винен сто гривень». Я усміхнувся і подумав: «О, мій перший хабар» (сміється). Дістав сотню, поклав на стіл і пішов. Спускаючись у метро, зрозумів, що мене розвели на сто гривень, бо коли він телефонував, то нікого не набирав. Просто брав слухавку і розмовляв сам із собою. Було враження, що я заплатив сто гривень за те, що просто відвідав театр.

Дивіться новий сезон проекту Improv Live Show вже з цієї неділі, 2 жовтня, на YouTube-каналі та сайті Нового каналу, а також на сайті Телепростір! Жартами, які народжувались «тут і зараз», вас розважатимуть Роман Міщеряков, Володимир Шумко та Валентин Міхієнко. Ведучий шоу – Олександр Педан. Гостями першого випуску стали Іван Дорн та Вова Дантес.