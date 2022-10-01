Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз з міліціонером: «Розвели на сто гривень»

Ексклюзив 1 октября 2022 19:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз з міліціонером: «Розвели на сто гривень»
Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

Учасник Improv Live Show та ведучий «Пари на мільйон» (Новий канал) Рома Міщеряков розповів, як його обдурили на початку кар’єри.

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Однією з фішок третього сезону проекту Improv Live Show, який зняли до повномасштабної війни, а покажуть з 2 жовтня на YouTube-каналі Нового каналу, є імпровізація «Щире каяття». У ній зіркові гості шоу діляться історіями з життя, за які їм соромно, а імпровізатори з цього жартують. Дія відбувається у відділку поліції. 

В тему цього своїми спогадами поділився один з учасників гумористичного шоу та ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Рома Міщеряков.

Приблизно дев’ять-десять років тому, коли стендап лише почав з’являтись у Києві, були відкриті мікрофони. Я спробував взяти участь в одному з них, – розповідає імпровізатор. – Це був заклад, де всі напої, десерти і навіть перші страви подавалось в банках. А кубком за перемогу у відкритому мікрофоні була трилітрова банка з іменами коміків, які в той вечір виступали.

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз із міліціонером / Пресслужба Нового каналу

Рома виграв у тому відкритому мікрофоні, тож додому повертався з трилітровою банкою. 

Я спустився в метро, до мене підійшов на той момент ще міліціонер і попросив мої документи, – згадує Міщеряков. – З собою в мене їх не було, лише фото в телефоні. Він запитав, що у мене в руках, я відповів, що це кубок за стендап. І далі запитання: «Що таке стендап?» Я зрозумів, що це буде дуже довга розмова (сміється). Далі він взяв банку. Я сказав, що там прізвища та імена, а він мені: «Тобто ви ідете в метро з банкою, в якій імена якихось людей?» Я кажу: «Так». І далі чую: «Ходімо зі мною». Ми зайшли в маленьку кімнатку в метро. Там стіл, стілець, шафка і телефон.

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Це сталося багато років тому, Рома був лише на старті своєї кар’єри, працював сценаристом, жодного разу в житті не зіштовхувався з міліцією, тож і не знав, як потрібно реагувати та що запитувати.

Я тоді не подумав, що треба запитати про причину затримки, відстоювати свої права, – зізнається ведучий Нового каналу. – Він сказав, що ми поїдемо у поліцейський відділок, щоб з’ясувати мою особу. Я розповів йому, що працюю сценаристом. Він сказав: «Ти нормальний чувак. Стривай, я маю зателефонувати своєму начальству». Піднімає слухавку, розповідає нашу ситуацію, потім кладе слухавку і каже, що таки треба їхати. Я наче погодився, а він все одно: «Зараз я ще дещо спробую». Знову піднімає слухавку і просить у когось дозволу відпустити мене під його відповідальність. Кладе слухавку і каже: «Все, домовився. Але тепер винен сто гривень». Я усміхнувся і подумав: «О, мій перший хабар» (сміється). Дістав сотню, поклав на стіл і пішов. Спускаючись у метро, зрозумів, що мене розвели на сто гривень, бо коли він телефонував, то нікого не набирав. Просто брав слухавку і розмовляв сам із собою. Було враження, що я заплатив сто гривень за те, що просто відвідав театр.

Дивіться новий сезон проекту Improv Live Show вже з цієї неділі, 2 жовтня, на YouTube-каналі та сайті Нового каналу, а також на сайті Телепростір! Жартами, які народжувались «тут і зараз», вас розважатимуть Роман Міщеряков, Володимир Шумко та Валентин Міхієнко. Ведучий шоу – Олександр Педан. Гостями першого випуску стали Іван Дорн та Вова Дантес.

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