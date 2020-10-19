Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков

19 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
pixabay.com

До недавнего времени при регистрации авто владелец получал сразу же и свидетельство, и номерной знак.

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Кабинет министров Украины поддержал законопроект, поданный на рассмотрение МВД, позволяющий украинцам самим выбирать комбинации номерных знаков для авто из тех, что находятся в свободном доступе.

Раньше, из-за особенностей процедуры, выбрать комбинацию можно было только из номеров, которые находились в сервисном центре МВД.

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Теперь изготавливать номерные знаки для ТС, которые регистрируются государством, смогут и частные компании, а при регистрации в центре МВД водитель получит только регистрационное свидетельство (а номер – по желанию). 

Чтобы инициатива заработала, законопроект должны поддержать в Верховной Раде, впрочем, правительство в этом не сомневается.

Напомним,

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