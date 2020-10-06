Грозит ли штраф за выключенные фары вне населенных пунктов?

6 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Грозит ли штраф за выключенные фары вне населенных пунктов?
Грозит ли штраф за выключенные фары вне населенных пунктов?

Уже почти неделю в Украине действует новое правило дорожного движения.

Если водитель выехал за пределы населенного пункта, он должен в обязательном порядке включить ближний свет фар или ходовые огни.

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С 1 октября в связи с постепенным сокращением светового дня фары необходимо включать даже в дневное время суток.

Грозит ли штраф? 

В Интернете можно найти много противоречивой информации о том, выпишут ли водителю штраф, если поймают с выключенными фарами. Некоторые считают, что все обойдется устным предупреждением. Но на практике полицейские выписывают штрафы по данному нарушению регулярно, используя положения ст. 122. ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях.

Подобный проступок водителя влечет за собой штраф в размере 425 гривен.

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Впрочем, юристы подчеркивают, что указанная статья Кодекса касается правил пользования осветительными приборами в момент изменения его направления (другими словами, штраф можно получить, если не включить поворотники в нужный момент).

Правда, доказывать это водителю придется в суде, если полицейский все-таки выпишет штраф.

Напомним,

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