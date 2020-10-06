Грозит ли штраф за выключенные фары вне населенных пунктов?
Уже почти неделю в Украине действует новое правило дорожного движения.
Если водитель выехал за пределы населенного пункта, он должен в обязательном порядке включить ближний свет фар или ходовые огни.
Грозит ли штраф?
В Интернете можно найти много противоречивой информации о том, выпишут ли водителю штраф, если поймают с выключенными фарами. Некоторые считают, что все обойдется устным предупреждением. Но на практике полицейские выписывают штрафы по данному нарушению регулярно, используя положения ст. 122. ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях.
Подобный проступок водителя влечет за собой штраф в размере 425 гривен.
Правда, доказывать это водителю придется в суде, если полицейский все-таки выпишет штраф.
Напомним,